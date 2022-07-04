أسرة شيماء جمال ترفض تلقى العزاء.. لهذا السبب

رفضت أسرة المذيعة المصرية شيماء جمال، إقامة عزاء لها لحين الانتهاء من القضية، والحكم على زوجها المستشار أيمن حجاج، نائب رئيس مجلس الدولة، المتهم بقتلها بمعاونة صديق له.

وقالت مها أبو بكر محامية أسرة شيماء جمال في تصريحات لـ“إرم نيوز“، إن والدة المجني عليها، رفضت إقامة عزاء أو تلقي العزاء في ابنتها، لحين البت في القضية المنظورة الآن أمام القضاء، ومحاكمة المتهمين بارتكاب الجريمة.

ويأتي تصريح المحامية المصرية بعد أن شيّع مئاتُ المواطنين المصريين، ظهر يوم الإثنين، جثمان المذيعة شيماء جمال، من مسجد ”السيدة نفيسة“ بالعاصمة القاهرة، إلى مثواه الأخير.

وشُيّع الجثمان بعد أن تسلمت أسرة المجني عليها جثتها من ثلاجة مشرحة الطب الشرعي، حيث بقي الجثمان لأيام حتى الانتهاء من تحليل البصمة الوراثية للتأكد من هويتها، نظرًا لبعض ”التشوهات“ في وجهها وجسدها، ودفنِها في حفرة لأيام قبل اكتشاف الجريمة.

وكانت مصادر كشفت لـ“إرم نيوز“ أمس الأحد أن جثمان المذيعة شيماء جمال لن يغسل بالماء كما هو متبع مع حالات الوفاة.

وأوضحت المصادر لـ“إرم نيوز“ أن ”جثة شيماء جمال بها الكثير من التشوهات، التي يصعب التعامل معها بالماء، إذ من المقرر غسلها ببودرة الأطفال“.

وقال المصدر ”التشوهات كثيرة وسيتم الغسل ببودرة الأطفال بطريقة التيمم، كما إن الجسم منتفخ أيضا، لوجوده منذ أيام داخل ثلاجة الطب الشرعي“.

وسمحت النيابة العامة في مصر، عصر أمس الأحد، بدفن جثمان شيماء جمال، بعد الحصول على التحاليل الوراثية المأخوذة من أسرتها، والتأكد من هوية الجثمان.

وكانت النيابة العامة في مصر أعلنت منذ أيام ،عبر بيان رسمي، تفاصيل بشأن مقتل المذيعة شيماء جمال، بعد ساعات من القبض على زوجها المستشار أيمن حجاج، نائب رئيس مجلس الدولة المتهم بارتكاب الجريمة.

وأعلنت النيابة أن صديق المستشار المتهم والذي قررت النيابة حبسه على ذمة القضية، كان شريكًا في الجريمة وعلِم بها قبل وقوعها، إلى جانب مشاركته في دفن جثمانها مقابل مبلغ مالي يحصل عليه من زوج المجني عليها.