اتهام مصري بإلقاء زوجته من الطابق السابع

أقدم مواطن مصري بمحافظة القليوبية (شمال العاصمة القاهرة) على إلقاء زوجته من أعلى بناية سكنية إثر خلافات بينهما، بحسب اتهامات أولية.

وفي التفاصيل، فقد عثر على جثمان سيدة مضرجة بدمائها في مدينة السلام بمحافظة القليوبية، وسط حالة من الغموض عن السبب.

وبعد ورود بلاغ لقسم شرطة السلام من الأهالي يفيد بالعثور على سيدة في العقد الرابع من عمرها مسجاة وغارقة في دمها بعد أن سقطت من الطابق السابع، انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، لتكتشف بالفحص المبدئي أن السيدة الملقاة تدعى دينا، ومصابة بكسور في أماكن متفرقة بالجسد.

واتهمت أسرة المتوفاة زوجها بالجريمة بسبب خلافات زوجية اندلعت بينهما خلال الآونة الأخيرة، مطالبين بالقبض عليه.

وألقت القوة الأمنية القبض على الزوج وبسؤاله أنكر جميع الاتهامات، مشيرًا إلى أنه لم يكن بالمنزل وقت وقوع الحادث. وتم تحرير محضر بالواقعة استعدادا لعرض الزوج على النيابة.

وقامت النيابة بانتداب الطب الشرعي لكشف إن كانت حادث الوفاة بها شبهه جنائية أم أنه حادث انتحار، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة زينهم بالقاهرة.