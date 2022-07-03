مسؤول مصري يكشف عن تطور خطير بشأن أزمة سد النهضة

كشف الدكتور هاني سويلم أستاذ إدارة المياه بجامعة أخن الألمانية والجامعة الأمريكية، وعضو لجنة التفاوض الفنية المصرية في ملف أزمة سد النهضة، عن صور حديثة التقطت بالأقمار الصناعية لسد السرج المعاون لسد النهضة، تشير الى تصدعات وتشققات في جسم السد.

وعرض سويلم الذي يشغل مدير قسم اليونسكو للتغيرات الهيدرولوجية صورتين حديثتين لسد السرج على صفحته الرسمية والموثقة بموقع فيسبوك ، قائلا “ ليس عليك أن تكون خبيرًا في الاستشعار عن بعد أو هندسة البناء لترى كيف يمكن أن تكون حياة الملايين من الناس في اتجاه مجرى النهر في خطر جسيم“ ، مضيفا “ ما عليك سوى زيارة موقع google earth والتحقق من تاريخ تغير ظروف هذا السد بين عامي 2020 و 2022 وسترى هذه الصورة أدناه“ .

وتابع سويلم ”توضح الصورة الحالة المتدهورة والتشققات التي تحدث في الواجهة الخرسانية لسد السرج “ موضحا “ أن المياه المخزنة عند منبع هذا السد ما زالت لا تغطي هذه الجدران (السد لا يزال في مرحلة الملء الأولية ومن المتوقع أن يحتجز 50 مليار متر مكعب)“ .

وأشار الخبير المصري أن “ هذا التدهور هو مجرد تأثير للظروف الجوية بشكل رئيسي بسبب هطول الأمطار الغزيرة“.

واستطرد “ لا يبدو هذا بمثابة سد مستقر لحجز 50 مليار متر مكعب ابتداء من الأسابيع المقبلة“.

ودعا سويلم بصفته أستاذ في هندسة المياه، كلا من الحكومة الإثيوبية وشركة ساليني الإيطالية المنفذة لإنشاءات السد لإصدار بيان صحفي في أسرع وقت ممكن تقدم فيه الدراسات الفنية التي تثبت سلامة السد، وتقدم أيضا تبريرًا وشرحًا فوريًا لأسباب التغيير الدراماتيكي في الوجه الخرساني للسد.

كما حث سويلم المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بضمان التجميد الفوري لأي إجراء في السد نظرا للآثار التي وصفها بـ“ الكارثية“ المحتملة على الناس في اتجاه مجرى هذا البناء.

وأعلنت إثيوبيا اكتمال بناء ”سد السرج“ الخرساني، في نوفمبر من العام ٢٠١٩ ، وهو الاحتياطي للسد الرئيسي ”النهضة“، في خطوة اعتبرتها أديس أبابا ”علامة فارقة في المشروع بأكمله“.

و ”السرج“ هو عبارة عن سد ركامي بين جبلين ويغطي مساحة تزيد على 330 ألف متر مربع، ويمتد على طول 5200 متر، ويبلغ متوسط ارتفاعه 50 مترا، وبدأ البناء فيه مباشرة بعد بدء إنشاء سد النهضة عام 2009، ويقع غرب موقع السد الرئيسي بحوالي 98 مترا.

ولا يضم سد السرج أي توربينات ولذلك تم الانتهاء منه بشكل سريع، ولكن به أكثر من 30000 حاجز بلاستيكي تحت الأرض، لمنع تسرب المياه منه.

وأنشأته الحكومة الإثيوبية بهدف زيادة سعة بحيرة سد النهضة من 15 مليار متر مكعب إلى 74 مليار متر مكعب، من أجل زيادة حجم خزان المياه بسد النهضة لـ59 مليار متر مكعب.