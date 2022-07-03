مصر تعلن رسميا موعد انطلاق "الحوار الوطني"

أعلنت إدارة الحوار الوطني في مصر، بدء فعاليات جلسات الحوار باجتماع مجلس الأمناء يوم الثلاثاء المقبل في العاصمة القاهرة.

وبحسب بيان رسمي للجنة مساء يوم الأحد، وجّه المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان الدعوة لأعضاء مجلس أمناء الحوار الذي يعكس تشكيله القوى السياسية والنقابية والأطراف المشاركة في الحوار، لعقد جلسته الأولى ظهر الثلاثاء المقبل في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وأكد البيان أن الإعلان عن بدء فعاليات الحوار أوائل يوليو/ تموز الجاري يأتي وفاء بما سبق إعلانه بأن أولى جلسات الحوار الوطني ستبدأ الأسبوع الأول من شهر يوليو/ تموز.

وأوضح المنسق العام للحوار الوطني خلال البيان أن انعقاد مجلس الأمناء هو البداية الرسمية لأعمال وفعاليات الحوار الوطني، والتي سينظر مجلس الأمناء خلال جلسته الأولى في تفاصيلها ومواعيدها ويتخذ القرارات اللازمة بشأنها، ويعلنها للرأي العام ليتيح له التفاعل مع الحوار والمشاركة فيه بمختلف الوسائل المباشرة والإلكترونية.

وأعلن المنسق العام للحوار الوطني أنه تأكيدا لحق الرأي العام في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار، سيتم عقد مؤتمر صحفي لوسائل الصحافة والإعلام المصرية والأجنبية، عقب انتهاء اجتماع مجلس الأمناء، لإعلان ما تم فيه، وأن هذا الحق في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة سيكون مكفولا للرأي العام طوال مجريات وفعاليات الحوار“.

وفي 26 يونيو/حزيران الماضي أعلنت إدارة الحوار الوطني تشكيل مجلس الأمناء.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي دعا، أواخر شهر رمضان الماضي، إلى حوار وطني شامل، وتم إسناد الأمر للأكاديمية الوطنية للتدريب، حيث رحبت قوى معارضة بالمشاركة في الحوار.