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أمير قطر يصل القاهرة في زيارة رسمية
تاريخ النشر: 24 يونيو 2022 17:13 GMT
تاريخ التحديث: 24 يونيو 2022 17:55 GMT

أمير قطر يصل القاهرة في زيارة رسمية

وصل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى القاهرة، اليوم الجمعة، في زيارة رسمية هي الأولى منذ اتفقت القاهرة والدوحة، العام الماضي، على إنهاء نزاع إقليمي طويل.

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المصدر: رويترز

وصل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى القاهرة، اليوم الجمعة، في زيارة رسمية هي الأولى منذ اتفقت القاهرة والدوحة، العام الماضي، على إنهاء نزاع إقليمي طويل.

وبث التلفزيون الرسمي لقطات للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله أمير قطر.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنه من المنتظر أن تتضمن الزيارة مباحثات ثنائية بين الزعيمين حول العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات والتباحث حول تطورات القضايا السياسية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

 

 

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