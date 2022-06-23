أمير قطر يزور مصر الجمعة

قالت مصادر دبلوماسية إن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيزور مصر غدا الجمعة في أول زيارة له للقاهرة منذ أن اتفق البلدان العام الماضي على إنهاء مقاطعة طال أمدها.

وأضافت المصادر، بحسب رويترز، أن الشيخ تميم، الذي زار مصر آخر مرة في 2015، سيعقد اجتماعًا رسميًا مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة يوم السبت.

والتقى الشيخ تميم بالسيسي للمرة الأولى منذ الخلاف في قمة انعقدت بالعراق العام الماضي.

ولم يرد بعد تعليق من السلطات القطرية.

تأتي زيارة أمير قطر بعد أيام من زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للقاهرة والإعلان عن صفقات استثمارية بين مصر والسعودية بقيمة 7.7 مليار دولار.

ومع معاناة مصر من مصاعب اقتصادية نتيجة للحرب في أوكرانيا، قال مجلس الوزراء في مارس آذار إن القاهرة والدوحة اتفقتا على توقيع اتفاقات استثمارية بقيمة خمسة مليارات دولار.