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أمير قطر يزور مصر الجمعة
تاريخ النشر: 23 يونيو 2022 16:44 GMT
تاريخ التحديث: 23 يونيو 2022 17:35 GMT

أمير قطر يزور مصر الجمعة

قالت مصادر دبلوماسية إن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيزور مصر غدا الجمعة في أول زيارة له للقاهرة منذ أن اتفق البلدان العام الماضي على إنهاء مقاطعة طال

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المصدر: رويترز

قالت مصادر دبلوماسية إن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيزور مصر غدا الجمعة في أول زيارة له للقاهرة منذ أن اتفق البلدان العام الماضي على إنهاء مقاطعة طال أمدها.

وأضافت المصادر، بحسب رويترز، أن الشيخ تميم، الذي زار مصر آخر مرة في 2015، سيعقد اجتماعًا رسميًا مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة يوم السبت.

والتقى الشيخ تميم بالسيسي للمرة الأولى منذ الخلاف في قمة انعقدت بالعراق العام الماضي.

ولم يرد بعد تعليق من السلطات القطرية.

تأتي زيارة أمير قطر بعد أيام من زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للقاهرة والإعلان عن صفقات استثمارية بين مصر والسعودية بقيمة 7.7 مليار دولار.

ومع معاناة مصر من مصاعب اقتصادية نتيجة للحرب في أوكرانيا، قال مجلس الوزراء في مارس آذار إن القاهرة والدوحة اتفقتا على توقيع اتفاقات استثمارية بقيمة خمسة مليارات دولار.

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