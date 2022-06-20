للمرة الأولى منذ عقد.. وفد صناعي مصري يزور إسرائيل

بدأ وفد من الصناعيين المصريين، اليوم الإثنين، زيارة إلى إسرائيل هي الأولى منذ نحو عقد؛ بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وقالت وزارات الخارجية والاقتصاد والصناعة الإسرائيلية في بيان مشترك، إن ”وفدًا مصريًا وصل، ليل الأحد، في إطار اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة كويز، الموقعة بين إسرائيل ومصر والولايات المتحدة“، مضيفة أن ”وصول هذا الوفد يرمز إلى خطوة أخرى في دفء وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وإسرائيل“.

ويضم الوفد المصري 12 من كبار الصناعيين ورجال الأعمال في مجال المنسوجات والملابس، سيلتقون كبار المسؤولين الإسرائيليين في وزارة الخارجية ووزارة الاقتصاد والصناعة واتحادي الصناعيين والغرف التجارية ومعهد التصدير.

ومصر أول دولة عربية توقع معاهدة سلام مع إسرائيل في 1979، وقالت إسرائيل إن ”مصر شريك اقتصادي مهم في المنطقة وبلغ حجم التجارة بين الدولتين 330 مليون دولار في عام 2021“.

واتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة ”كويز“ وقعت في 2004، وتتضمن ترتيبات تسمح للمنتجات المصرية بالدخول إلى الأسواق الأمريكية بدون جمارك أو حصص محددة، شرط أن يكون المكون الإسرائيلي في هذه المنتجات 10.5%. والهدف منها هو فتح الباب أمام الصادرات المصرية إلى السوق الأمريكية، وأعلن يومها أن هدف الاتفاقية هو ”دعم عملية السلام في الشرق الأوسط“.