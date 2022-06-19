مصر.. سقوط طائرة مقاتلة ونجاة قائدها

أعلن الجيش المصري اليوم الأحد، عن سقوط طائرة مقاتلة بإحدى مناطق التدريب نتيجة عطل فني، مؤكدا نجاة قائدها.

وقال العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة في بيان للجيش المصري عبر حسابه على فيسبوك، إنه ”فى إطار تنفيذ النشاط التدريبى للقوات الجوية اليوم الأحد سقطت طائرة مقاتلة بإحدى مناطق التدريب“.

وأوضح البيان ”أن الحادث جاء نتيجة عطل فني“، لافتا إلى ”نجاة قائد الطائرة المقاتلة“.

ولم يشر الجيش في البيان إلى المنطقة التي سقطت بها الطائرة على وجه التحديد، كما لم يعلن طراز الطائرة وأي تفاصيل أخرى.

وفي 5 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلن الجيش المصري عن سقوط طائرة مقاتلة لكن قائدها نجا من الحادث، وسبقها في يناير/ كانون الثاني 2020، سقوط طائرة عسكرية مصرية وقٌتل قائدها خلال تدريبات جوية آنذاك.