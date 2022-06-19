أنباء عن تسليم السودان 21 مطلوبًا في قضايا إرهاب لمصر

قالت مصادر صحفية متطابقة في السودان، اليوم الأحد، أن السلطات السودانية سلمت 21 مطلوبًا في قضايا إرهاب إلى السلطات المصرية.

وذكرت حسابات شخصية لعناصر وقيادات تابعة لجماعة الإخوان، يوم الأحد، أن السلطات السودانية قامت بتسليم 21 مصريًا من عناصر الجماعة إلى الأجهزة الأمنية المصرية.

وقال القيادي والإعلامي الإخواني، هيثم أبو خليل، إن السلطات السودانية سلمت، يوم الأحد 21، مصريًا مطاردًا ومناهضًا للانقلاب إلى الأجهزة الأمنية المصرية بينهم رجل وزوجته وأولاده.

وأشار أبو خليل عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، إلى أن من بين الذين تم تسليمهم: عصام عبدالمجيد دياب سيد، وأكرم عبدالبديع أحمد محمود، ‏ومحمد إبراهيم، ومنى سعيد جاد الله، ‏ويوسف محمد إبراهيم، ‏وإبراهيم محمد إبراهيم، فيما يجري التعرف على بقية الأسماء.

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، اعتقلت السلطات المصرية الشاب حسام منوفي المتهم بالانتماء للإخوان، الذي كان على متن طائرة تابعة لشركة بدر السودانية، التي كانت في طريقها إلى مطار إسطنبول قبل أن تهبط اضطراريًا في مطار الأقصر.

وعلقت شركة بدر للطيران السودانية على الحادثة؛ وقالت في بيان نشرته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، إنه ”خلال رحلة بدر للطيران بالرقم J4690 والمتجهة إلى مدينة إسطنبول، صدر إنذار من نظام الكشف عن الدخان في كابينة البضائع حجرة رقم (1)، وكإجراء تقتضيه لوائح وقوانين الطيران بالهبوط في أقرب مطار، تمت عملية الهبوط بكل سلاسة في مطار الأقصر الدولي بجمهورية مصر العربية“.

وأعلنت مصر حبس الإخواني حسام منوفي، المقبوض عليه أثناء هبوط الطائرة التي كان على متنها اضطراريًا في مطار الأقصر، أثناء رحلته إلى تركيا من السودان.

ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية المصرية بيانًا مقتضبًا جاء فيه: “ حبس الإخواني حسام منوفي في القضية المتهم فيها على ذمة التحقيقات“.

ويوجد الكثير من المصريين المتهمين بالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين في السودان خلال حكم الرئيس المخلوع عمر البشير.