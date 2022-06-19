لقاء ثلاثي في شرم الشيخ قبل القمة العربية الأمريكية

عقد زعماء مصر والبحرين والأردن، يوم الأحد، لقاء ثلاثيا في مدينة شرم الشيخ المصرية، قبل أسابيع من القمة العربية الأمريكية، في المملكة العربية السعودية.

وبحسب ما نشر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، فقد عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، لقاء بحثوا خلاله ”آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والتحديات التي تواجه المنطقة“.

وأضاف راضي في بيان، أن اللقاء ”تناول العلاقات الأخوية الوثيقة ومسارات التعاون الثنائي البناء بين الدول الثلاث، والتنسيق المتبادل تجاه مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك، إضافة إلى آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والتحديات التي تواجه المنطقة“.

وأكد القادة الثلاثة على ”عمق العلاقات الأخوية والإستراتيجية بين البلدان الشقيقة الثلاثة، وأهمية تعزيزها وتطويرها والارتقاء بها إلى أعلى المستويات، بما يحقق الأهداف والمصالح المشتركة“.

كما ”رحبوا بالقمة المرتقبة التي ستستضيفها المملكة العربية السعودية الشقيقة بين قادة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق والولايات المتحدة الأمريكية“.

وبحسب ما جاء في البيان، فقد ”أعرب الرئيس السيسي عن تقديره للعلاقات الوثيقة والتاريخية التي تجمع البلدان الثلاثة على المستويين الرسمي والشعبي“.

وأكد الرئيس المصري ”تطلع مصر إلى تعزيز التعاون البناء بين مصر والبحرين والأردن، بما يحقق المصالح المشتركة لشعوبهم الأشقاء، ويعزز من جهود العمل العربي المشترك، خاصة في ظل التحديات الكبيرة الناتجة عن التطورات الإقليمية والدولية المتعددة“.

وتابع البيان أن العاهلين البحريني والأردني ”أكدا الحرص على الارتقاء بالتعاون مع مصر إلى مستوى الشراكة الاإتراتيجية، بما يعظم من استفادة الدول الثلاث من الفرص والإمكانات الكامنة في علاقات التعاون بينهم، التي تمثل حجر أساس للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي وإعادة التوازن للمنطقة“.

وفي وقت سابق من يوم الأحد، أعلن الديوان الملكي الأردني، وصول الملك عبدالله الثاني، إلى شرم الشيخ، حيث كان في استقباله الرئيس السيسي، فيما كان العاهل البحريني قد وصل إلى المدينة أمس السبت.

يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيزور السعودية منتصف تموز/ يوليو المقبل، حيث سيلتقي العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

وفي اليوم الثاني للزيارة، سيشارك بايدن في قمة بين زعماء دول مجلس التعاون الخليجي، والرئيس المصري، والعاهل الأردني، ورئيس الوزراء العراقي.