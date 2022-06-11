مصر تعلن الإفراج عن الشابين المختطفين في جنوب إفريقيا

أعلنت مصر، مساء السبت، الإفراج عن مواطنيها الشابين المختطفين في جنوب إفريقيا منذ 14 مايو الماضي.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية إن الجهود المُكثفة التي قامت بها سفارة البلاد في جنوب إفريقيا خلال الأسابيع الماضية، بالتعاون مع السلطات، نجحت بفك أسر الطالبين المصريين، مؤمن هيثم كامل جابر، وفادي سعيد الهادي محمد محمود، اللذين تم اختطافهما فجر السبت 14 مايو الماضي.

وبحسب البيان، استقبل سفير مصر لدى جنوب إفريقيا أحمد الفاضلي الطالبيّن المصريين واطمأن على أنهما في حالة صحية جيدة، كما اتصل بأسرتيهما لطمأنتهما.

وقال الفاضلي إن مُتابعة السفارة لتفاصيل الحادث وتطوراته بشكل يومي قد جرى على أكثر من مستوى، ومع أكثر من جهة، سواء في جنوب إفريقيا أو في مصر، وأن تضافر تلك الجهود أثمر بنجاح عن عملية الإفراج عن الطالبين المُختطفين.

وأوضح الفاضلي أن السفارة فضلت التزام الصمت التام مع وسائل الإعلام منذ وقوع حادث اختطاف الطالبين المصريين؛ حفاظاً على سلامتهما ولضمان سير عملية الإفراج عنهما بسلاسة وأمان، مؤكدًا أن تسريب أية معلومات حول هذا الحادث وتطوراته كان من شأنه تعريض حياة الطالبين المُختطفين للخطر.

كما ثمّن السفير أحمد الفاضلي اهتمام السلطات الجنوب إفريقية بهذه القضية على المستويين الرسمي وغير الرسمي، قائلًا إن حرص السلطات الجنوب إفريقية على إبداء كل سبل التعاون الصادق حول التعامل مع هذا الموقف كان له أثر كبير في حسن وسرعة إتمام عملية الإفراج عن الطالبين المصريين.

وطالبت السفارة المصرية في جنوب إفريقيا الأسر المصرية التي تُقرر إيفاد أبنائها للدراسة في جنوب إفريقيا بتوخي الحذر فيما يتعلق بتحركاتهم وتنقلاتهم فيها حفاظا على سلامتهم .