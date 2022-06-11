السيسي يؤكد لضيفه العليمي دعم مصر جهود تحقيق السلام في اليمن

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي دعم مصر لكافة الجهود الهادفة لتحقيق السلام في اليمن، فيما أعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية، رشاد العليمي، عن تقديره للدور المصري.

وقال الرئيس المصري خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الدكتور رشاد العليمي، إنه تم التأكيد على دعم مصر لكل الجهود الهادفة لتحقيق السلام في اليمن.

وأضاف مخاطبًا العليمي: ”أعبر عن دعم مصر لكم في تلك المهمة بما تحمله من مهام جسيمة لصالح الشعب اليمني“.

وشدد الرئيس المصري على دعم بلاده لجهود مجلس القيادة اليمني في سبيل التوصل إلى حل سياسي عادل ومستدام للأزمة اليمنية، يضمن تعزيز السلام والاستقرار“.

كما أكد السيسي على الدعم الكامل لوحدة الدولة اليمنية واستقلالها وسلامة أراضيها، قائلًا: ”أمن واستقرار اليمن يمثل أهمية قصوى لمصر وللعالم العربي بأسره“.

وأوضح أن مصر تدعم كافة الجهود لتحقيق السلام في اليمن وفق مرجعيات الحوار الوطني اليمني والمبادرة الخليجية والآلية التنفيذية، ونتائج المشاورات الأخيرة في الرياض برعاية مجلس التعاون الخليجي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وقال السيسي إن مصر لن تدخر جهدًا في تقديم أوجه الدعم المختلفة للأشقاء اليمنيين، في تدريب الكوادر البشرية، بالإضافة إلى أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، منها البنية التحتية، ومشروعات الطاقة، وآليات تفعيل ذلك.

وأكد الرئيس المصري على ضرورة تضافر كافة الجهود وتكثيف العمل المشترك، لحماية أمن وحرية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب والخليج العربي، وارتباط تلك المسألة الحيوية، بالأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.

وأضاف: ”تناولت مناقشاتنا كذلك، خطورة أزمة خزان ”صافر“ النفطي، وما يحمله من تهديدات متعددة الأوجه، وضرورة تضافر الجهود الدولية لحل تلك الأزمة في أسرع وقت ممكن عبر توفير الدعم والتمويل اللازمين للخطة الأممية ذات الصلة“.

من جانبه، قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية، رشاد العليمي، إن مصر دائمًا كانت بجانبنا، وهي الآن تقف معنا لإسقاط الانقلاب الحوثي المدعوم من دولة إيران.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني: ناقشت مع #السيسي أمن الملاحة مع زيادة #إيران أنشطتها العدائية.. ونؤكد تعاطينا الإيجابي مع مساعي السلام كافة في إطار تحالف دعم الشرعية بالتنسيق مع #السعودية و #الإمارات pic.twitter.com/fbR78p8G6u — إرم نيوز (@EremNews) June 11, 2022

وتابع العليمي خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب لقائه بالسيسي، أن مصر تقف بجانب اليمن في إطار الشرعية، منوها باستقبال مصر لليمنيين.

وأوضح أن استضافة مصر لأكثر من مليون يمني سواء بالإقامة والاستقرار المؤقت، بسبب ظروف الحرب أو العلاج، والتعليم، يجسد مكانة العلاقات التاريخية العريقة بين البلدين وصولًا إلى المواقف الدبلوماسية المصرية الفاعلة في المحافل الإقليمية والدولية، المساندة لجهود استعادة الدولة ضمن تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وأشاد العليمي بالنهضة العمرانية والخدمية التي تشهدها مصر على مختلف المستويات كواحدة من أكثر التجارب الملهمة في المنطقة، معربًا عن أمله بأن تسهم الزيارة في الاستفادة من هذه الخبرات، إضافة إلى التنسيق الأمني والعسكري لمواجهة التحديات المشتركة، والمخاطر التي تهدد أمن وسلامة الملاحة العالمية بين مضيق باب المندب وقناة السويس.

ويرافق العليمي خلال الزيارة إلى مصر أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، عيدروس الزبيدي، سلطان العرادة، عبدالله العليمي، عثمان مجلي، وفرج البحسني.