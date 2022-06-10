مصر.. "الحركة المدنية الديمقراطية" ترفض أول قرارات إدارة الحوار الوطني

أعلنت الحركة المدنية الديمقراطية رفضها البيان الصادر من إدارة الحوار الوطني، يوم الأربعاء الماضي، الذي أعلن خلاله تعيين ضياء رشوان، منسقًا عامًا للحوار، والمستشار محمد فوزي أمينًا عامًا له.

وذكرت الحركة في بيان رسمي نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع ”فيسبوك“، أن اجتماعا عقد مساء يوم أمس الخميس في مقر حزب المحافظين، بحضور أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية وشركائها، وخرج عنه بيان يؤيد ما جاء ببيان للحركة في الـ8 من شهر أيار/مايو الماضي، وحدد الضمانات الإجرائية والموضوعية لضمان الوصول إلى حوار سياسي وطني جاد ومثمر.

وتضمن بيان الحركة عدم قبول البيان الصادر من إدارة الحوار الوطني مساء يوم الأربعاء الماضي، لأن البيان ”مثل نهجا أحاديا اجتزأ ما تم الاتفاق عليه في جلسات التشاور والتي امتدت على مدار الشهر الماضي“.

وأوضحت أنه ”استبق بيان إدارة الحوار المشاورات التي لم تكن قد وصلت إلى اتفاق على نقاط أساسية منها تسمية الأمين العام للحوار، بينما أورد ما تم الاتفاق عليه بشأن تسمية المنسق العام“.

وأكد المجتمعون وفقًا لبيان الحركة تجديد التزامهم القاطع بالبيان السابق للحركة (الـ8 من أيار/مايو الماضي) باعتباره الحد الملزم لهم جميعا سياسيا وأخلاقيا للدخول في الحوار السياسي الوطني، والذي سبق لهم قبول دخوله مبدئيا بروح بناءة ونوايا حسنة.

وأعلنت إدارة الحوار الوطني يوم الأربعاء الماضي اختيار نقيب الصحفيين ضياء رشوان منسقا عاما للحوار، والأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام محمود فوزي رئيسا للأمانة الفنية للحوار.

وقالت إدارة الحوار الوطني إن أولى جلسات الحوار الوطني ستبدأ الأسبوع الأول من شهر تموز/يوليو المقبل.

وأوضحت أن أولى مهام المنسق العام للحوار الوطني تتمثل في بدء التشاور مع القوى السياسية والنقابية وكافة الأطراف المشاركة في الحوار الوطني لتشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني، الذي يتكون من 15 عضوا من ممثلي كافة الأطراف والشخصيات العامة والخبراء، بما يضمن المشاركة الفعالة والتوصل إلى مخرجات وفقا للرؤى الوطنية المختلفة وبما يخدم صالح المواطن المصري.

وكانت أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية، قد أصدرت في الـ8 من شهر أيار/مايو الماضي بيانا، أكدت فيه قبول دعوة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للحوار، شرط أن يكون جادَّا وحقيقيًّا وأن ينتهي لنتائج عملية توضع مباشرة موضع التنفيذ.

وقالت آنذاك إن شروطها والضوابط المقترحة تتمثل في أن يكون الحوار “تحت مظلة مؤسسة الرئاسة”، باعتبار أن الواقع العملي يؤكد أنها الجهة الوحيدة القادرة على تنفيذ ما يمكن أن يتم الاتفاق عليه خلال الحوار، مطالبة في الوقت نفسه برفع الظلم عن جميع سجناء الرأي، باعتبار أن ذلك حقا لهم وأسرهم وأحبائهم.

ويتكون ما يُعرف بـ“تجمع أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية“، من 6 أحزاب، هي (الكرامة والمحافظين، والدستور والتحالف الشعبي الاشتراكي، والعيش والحرية (تحت التأسيس)) ، والوفاق الوطني.