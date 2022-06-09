مصر.. أحكام بالسجن بحق الداعية محمود شعبان و18 إخوانيا

أصدرت محكمة مصرية، يوم الخميس، أحكاما متفاوتة بالسجن والسجن المشدد والبراءة، بحق الداعية محمود شعبان، وعدد من أنصار جماعة الإخوان المسلمين.

وقضت الدائرة الثانية/ إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طرة، بالسجن المشدد 15 عامًا للداعية محمود شعبان الأستاذ بجامعة الأزهر، وذلك عقب اتهامه بالالتحاق بتنظيم جيش سوريا الحر العام 2013.

وصدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين محمد عمار ومحمد فريد، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

واتهمت النيابة شعبان بأنه – كونه مصري الجنسية – التحق في غضون شهر آذار/ مارس 2013 بجماعة إرهابية مقرها خارج البلاد، وهي جماعة الجيش الحر في دولة سوريا التي تتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري وسائل لتحقيق أغراضها.

وأسندت النيابة لشعبان تهم التحريض على أعمال العنف، والانضمام إلى جماعة أنشأت على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالسلم الاجتماعي.

في سياق متصل، قضت الدائرة الثانية/ إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طرة، بالسجن المشدد 15 سنة لـ 18 متهما، وبراءة 5 آخرين في إعادة إجراءات محاكمتهم في قضية أحداث فض اعتصام النهضة التي وقعت في العام 2013.

وصدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين محمد عمار ومحمد فريد، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

ويواجه المدانون اتهامات بتدبيرهم تجمهرًا لتكدير الأمن والسلم العام، وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم قيادة جماعات هاجمت السكان – قاطني ومرتادي محيط ميدان النهضة – ومقاومة رجال السلطة العامة القائمين على إبلاغهم بوجوب تفرق تجمهرهم نفاذا للأمر القضائي الصادر من النيابة العامة بتاريخ 31 تموز/ يوليو 2013 بتكليف الشرطة باتخاذ اللازم قانونا لضبط الجرائم التي وقعت بمحيط دوائر ميادين رابعة العدوية والنهضة.

وكانت محكمة جنايات الجيزة قد أصدرت في وقت سابق حكمها على جميع المتهمين بالقضية، بالسجن المؤبد لـ 23 متهمًا، والمشدد 15 سنة لـ 213 متهمًا، والبراءة لـ 109 آخرين، والسجن 3 سنوات لـ 22 متهمًا، وقضت بانقضاء الدعوى الجنائية لمتهمين لوفاتهم.

وتعود أحداث القضية إلى الرابع عشر من آب/ أغسطس 2013 عندما تم فض اعتصام أنصار الرئيس الإخواني السابق محمد مرسي، بميدان نهضة مصر، المقابل لجامعة القاهرة.