مصر.. بلاغ للنائب العام يتهم علاء حسانين وحسن راتب بغسيل الأموال

تقدم محام مصري ببلاغ للنائب العام ضد كل من النائب البرلماني السابق علاء حسانين الشهير بـ ”نائب العفاريت“، ورجل الأعمال حسن راتب مالك قناة ”المحور“ المصرية، يتهمهما بغسيل الأموال، بسبب قضية تهريب الآثار التي ثبت إدانتهما فيها.

وقضت محكمة جنايات القاهرة، في أبريل الماضي، بحبس علاء حسانين 10 سنوات، وتغريمه مليون جنيه في القضية المشهورة إعلاميًا بـ ”الآثار الكبرى“، كما قضت بحبس رجل الأعمال حسن راتب 5 سنوات وتغريمه مليون جنيه (نحو 54 ألف دولار) في القضية ذاتها.

وجاء في البلاغ الذي حمل رقم 167713 مقتطفات من الحكم الصادر في حقهما، والذي نص على أن: ”المحكمة قد اطمأنت إلى أدلة الثبوت، وهي أدلة متساندة في مجموعها لم ينل منها دفاع ولم يصبها عوار قام بها افتهام صحيح قبل المتهمين، وتكاملت أركانه في حقهم، فإن المحكمة وقد هالها ما أقدم عليه ذلك التشكيل العصابي من جرم والذي تزعمه نائب سابق اختاره أبناء دائرته ومنحوه الثقة ليمثلهم تحت قبة البرلمان، واستغل تلك الثقة في ارتكاب الأعمال الإجرامية، وشاركه في إجرامه رجل أعمال كان ملء السمع والأبصار أعطاه المولى الأموال الوفيرة“.

وأضاف مقدم البلاغ أن ”المتهم علاء حسانين اتبع خطوات الشيطان فذل وهوى إلى أسفل السافلين مع اللصوص والخارجين عن القانون كل ذلك طمعا في الكسب الحرام، حيث إن ما قام به أفراد ذلك التشكيل العصابي، من جرم طال مقدرات الدولة المصرية، وكنوزها مما تركه الأجداد ويملكه شعب مصر بكافة أجياله المتعاقبة السابقة منها والحالية والقادمة، فقد ترك الأجداد تلك الثروات والكنوز أمانة لتحملها الأجيال، إلا أن هؤلاء المجرمين الضالين قد خانوا تلك الأمانة وخانوا الوطن وهان عليهم أن تقف مصر شامخة بين الأمم بحضارتها وثقافتها“.

وذكر أن ”المتهمين أقدموا على العبث بها والاستئثار بغنائمه، طمعا في مكسب زائل مفرطين في الغالي والنفيس من تراث الدولة المصرية على مدار العصور التاريخية، والذي لا يقدر بمال ولا يوزن بقيمة، وهو ما تعلو به الدولة المصرية فخرا بين الأمم ولا يسع المحكمة سوى أن تنزل عليهم العقاب جراء ما اقترفته أيديهم بارتكابهم لتلك الجرائم المسندة إليهم“.

وطالب مقدم البلاغ بإحالة علاء حسانين وحسن راتب إلى الجنايات الاقتصادية عن غسل الأموال، استنادا على ما سبق.