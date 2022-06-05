الأزهر: الإساءة للنبي "الإرهاب بعينه"

قال الأزهر الشريف الأحد، إن تعمد الإساءة للنبي هو ”الإرهاب“ الحقيقي بعينه، الذي يمكن أن يُدخل العالم بأسره في أزمات قاتلة وحروب طاحنة، ومن هنا فإن على المجتمع الدولي أن يتصدَّى بكل حزمٍ لكل من يحاول الإساءة للإسلام ونبيه الكريم.

جاء ذلك في بيان شديد اللهجة أصدره الأزهر، للرد على تصريحات مسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ضدرت من مسؤولين بحزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في الهند من ضمنها تغريدة لمتحدث باسم الحزب كتبها على صفحته على ”تويتر“.

وأعرب الأزهر الشريف عن غضبه من تلك التصريحات، مشيرا إلى أن ”ما جاء على لسان المتحدث الرسمي باسم حزب بهاراتيا جاناتا في الهند من تطاول وسوء أدب في الحديث عن رسول الله محمد ﷺ وزوجته أم المؤمنين الطاهرة المطهرة السيدة عائشة، وما كشفه كلامه من جهل فاضح بتاريخ الأنبياء والمرسلين وسيرتهم، وكيف أنهم كانوا يمثلون القيم العليا للآداب والفضائل والأخلاق، وأن الله عصمهم من الوقوع في الرذائل وما تكرهه النفوس الطاهرة المستقيمة،“.

وتابع الأزهر في بيانه: ”إذ يعد ما قاله هذا الجاهل المستهتر بعظماء الإنسانية سخفًا من القول الذي يُردِّدُه بين الحين والآخر كل حاقد على الإسلام والمسلمين، فإنه يؤكد في الوقت نفسه أن مثل هذا التصرف هو «الإرهاب» الحقيقي بعينه، الذي يمكن أن يُدخل العالم بأسره في أزمات قاتلة وحروب طاحنة، ومن هنا فإن على المجتمع الدولي أن يتصدَّى بكل حزمٍ وبأس وقوَّة لوقف مخاطر هؤلاء العابثين“.

وأكد الأزهر أن ما يلجأ إليه بعض المسؤولين السياسيين مؤخرًا من إساءة للإسلام وإلى نبيه الكريم، نبي العفة والأدب والطهارة، لكسب تأييدِ أصوات في انتخابات الأحزاب، وتهييج مشاعر أتباعهم ضد المسلمين- هو دعوة صريحة للتطرف وبث الكراهية والفتنة بين أتباع الأديان والعقائد المختلفة، وهو أمر لا يصدر إلا من دعاة التطرف وأنصار الكراهية والفتنة؛ وأعداء سياسة الحوار بين أتباع العقائد والحضارات والثقافات المختلفة.

وشدد الأزهر أن على العالم المتحضر اليوم ”أن يقف بالمرصاد لأمثال هؤلاء المتاجرين بالأديان والمقامرين بالقيم الإنسانية العليا في بورصة الانتخابات والسياسة“.

وأثارت تصريحات للمتحدثة باسم الحزب الحاكم في الهند نوبور شارما، وتغريدة لمتحدث آخر باسم الحزب ذاته، غضب المسملين على مواقع التواصل، وسط دعوات لحملة مقاطعة للمنتجات الهندية.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية الأحد، عن شجبها واستنكارها التصريحات الصادرة عن المتحدثة باسم حزب بهاراتيا جاناتا الهندي، من إساءة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، مؤكدة رفضها الدائم للمساس برموز الدين الإسلامي، كما ترفض المساس بالشخصيات والرموز الدينية كافة.

وأثارت تعليقات نوبور شارما احتجاجات من دول إسلامية عدة، منها قطر والكويت.

وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان، إنها ”استدعت السفير الهندي لديها بسبب التعليقات“.

كما استدعت دولة الكويت السفير الهندي لديها، وقالت إنها سلمته مذكرة احتجاج لرفض واستنكار تصريحات مسؤولة حزب ”بهاراتيا جاناتا“.