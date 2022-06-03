مقتل جنديين مصريين من قوات حفظ السلام في مالي

أعلن الجيش المصري، مساء الجمعة، مقتل ضابطي صف وإصابة جندي من عناصره المشاركة ضمن قوة حفظ السلام في مالي.

ونعت القوات المسلحة المصرية، ”ببالغ الحزن شهداء الواجب بقوات حفظ السلام المصرية بدولة مالي؛ إثر انفجار عبوة ناسفة أثناء تنفيذ إحدى المهام“.

وقال العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ غريب، المتحدث العسكري الرسمي باسم القوات المسلحة في مصر، إن الحادث ”أسفر عن استشهاد 2 ضابط صف وإصابة جندي من قوات حفظ السلام المصرية، حيث يجري حاليًا اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الأمم المتحدة“.

واعتبرت القوات المسلحة المصرية في البيان، أن ”دورها في حفظ الأمن والسلم الدوليين ينبع من إيمانها التام بأهمية السلام والعيش المشترك والقضاء على الإرهاب تحت مظلة الأمم المتحدة“.

ويوم الأربعاء الماضي، قتل جندي أردنيّ من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي وجرح ثلاثة آخرون في هجوم على موكب لهم في كيدال (شمال)، وفق ما أعلنت ”بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي“ (مينوسما).

وتعرّض الموكب الذي كان يضمّ أربعة جنود أردنيين لإطلاق نار مباشر وقذائف لساعة من الوقت، وفق ما أعلن ستيفان دوجاريك، الناطق باسم الأمم المتحدة من نيويورك.

وتحدّث الناطق باسم بعثة المنظمة الدولية (مينوسما) أوليفييه سالغادو على مواقع التواصل الاجتماعي عن عمليّة ”إرهابيّة“ من دون الإشارة لهوية منفذيها.

ونقل دوجاريك عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ”إدانته الشديدة“ للهجوم.

وكان غوتيريس أفاد في تقرير إلى مجلس الأمن، نشر صدفة في اليوم نفسه للهجوم، بأنّ ”مواقع مينوسما في كيدال (حيث وقع الهجوم) كانت الأقل عرضة للهجمات“.

وذكر التقرير ”الآثار المحتملة لتكثيف حوار البعثة مع الفاعلين الأساسيين في المنطقة“.

إلا أنّ الممثل الخاص للأمم المتحدة في مالي ورئيس بعثة مينوسما القاسم واني قال في بيان، إنّ الهجوم الأخير هو خامس حادث يقع في منطقة كيدال خلال أسبوع.

ووصف البيان العملية بأنّها ”محاولة يائسة أخرى من قبل الجماعات الإرهابية لعرقلة المساعي من أجل السلام في مالي وتنفيذ تفويض مينوسما“، بحسب ”فرانس برس“.

وتنشط قوة ”مينوسما“ البالغ عديدها نحو 13 ألف عنصر في مالي منذ العام 2013، وتعد حاليا البعثة الأممية الأكثر تكبدا للخسائر البشرية في العالم.

وبحسب البعثة، قتل 172 من عناصرها خلال هجمات.