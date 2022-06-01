الداخلية المصرية تنفي اختفاء ضابط عقب انتقاده أدائها

نفت وزارة الداخلية المصرية، مساء الأربعاء، اختفاء ضابط شرطة في ظروف غامضة عقب انتقاده أداء الوزارة بمواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الوزارة في بيان لها: ”لا صحة لما تم تداوله على أحد المجموعات الخاصة لعناصر جماعة الإخوان عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بشأن مزاعم اختفاء ضابط شرطة يدعى السيد العابد، في ظروف غامضة عقب مهاجمته الوزارة“.

وأكد البيان أنه ”لا يوجد ضابط في وزارة الداخلية بهذا الاسم“، معتبرا أن ”ذلك يأتي امتدادا لأكاذيب جماعة الإخوان لإثارة البلبلة“.

وفي سياق آخر، نفت الداخلية المصرية صحة ما تم تداوله على أحد الحسابات الخاصة بأحد عناصر جماعة الإخوان على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن خطاب منسوب لإحدى الجهات التابعة للوزارة.

وكان الخطاب الذي تم تداوله، تضمن أعداد القتلى والجرحى والمعتقلين خلال أحداث فض الاعتصامات بميداني رابعة العدوية والنهضة.

وقالت وزارة الداخلية المصرية: ”ما تم تداوله عار تماما من الصحة جملة وتفصيلا ويأتي ضمن الأكاذيب التي تروجها جماعة الإخوان للتغطية على جرائمها“.

وعادة ما تصدر وزارة الداخلية المصرية بيانات لحسم الجدل الدائر فيما يتعلق بأدائها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب إصدار بيانات في الحوادث والقضايا التي تثير اهتمام أو جدل الرأي العام.

وكانت السلطات المصرية قد فضت اعتصام جماعة الإخوان في ميداني رابعة العدوية والنهضة عقب ثورة 30 يونيو 2013 وإسقاط نظام حكم جماعة الإخوان.

ويواجه الكثير من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان عدة تهم في قضايا تتعلق باستخدام العنف، والعمل على تعطيل مؤسسات الدولة، إلى جانب تهم أخرى تتعلق بتنفيذ ”مخططات إرهابية تستهدف النيل من استقرار الوطن“.