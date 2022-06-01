مصر.. الإفراج عن يحيى عبد الهادي بعفو رئاسي

أعلن المحامي المصري طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، الإفراج عن المهندس يحيي حسين عبد الهادي، مؤسس حركة ”لا لبيع مصر“ بموجب عفو رئاسي.

وكانت محكمة مصرية قد أصدرت منذ أيام حكما بالسجن 4سنوات ضد عبد الهادي أحد أبرز النشطاء والمؤسسين للحركة المدنية الديمقراطية بتهمة نشر أخبار كاذبة وتنفيذ مخططات جماعة إرهابية.

وألقي القبض على يحيي حسين منذ يناير 2019، بعد نشر عدة أخبار ومقالات عبر صفحته بموقع فيس بوك، تزامناً مع ذكرى الثامنة لثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، إلى جانب تطرقه للحديث عن النشطاء المحبوسين، وتوجيه انتقادات للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأسندت النيابة لحسين عبد الهادي، تهم ”بث وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، كذلك إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها وجرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة، من ممارسة أعمالها“.

ويذكر أن يحيي حسين عبد الهادي، معارض سياسي سابق لنظام الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، وشارك في العديد من الفعاليات والوقفات الاحتجاجية ضد نظامه، كما هاجم وتصدى بشدة عملية بيع مجموعة فروع ”عمر أفندي“، عبر تأسيس حركة ”لا لبيع مصر“.

وتولى يحيى عبد الهادي أيضا منصب مدير معهد إعداد القادة، إلى جانب كونه لاينتمي لأي حزب سياسي.

وخلال الأيام الماضية، أطلقت السلطات المصرية، سراح العديد من النشطاء السياسيين الحبوسين على ذمة التحقيقات في قضايا رأي، وذلك عقب دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإجراء حوار وطني شامل، وتفعيل لجنة العفو الرئاسي

وفي 23 مايو/ أيار الجاري، وبعد ساعات من الحكم عليه بالسجن 4سنوات، أعلنت لجنة العفو الرئاسي في مصر تواصلها مع رئاسة الجمهورية بشأن إدراج المهندس يحيي حسين عبد الهادي ضمن قوائم العفو المقبلة.

وذكرت في بيان أنها ”تواصلت فور تلقيها نبأ الحكم على يحيى حسين عبد الهادي مع رئاسة الجمهورية لإعمال الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية بالعفو عنه“.

واختتم البيان ”تلقت اللجنة ردا ببحث إدراجه ضمن قائمة العفو الرئاسي“، وهو ما تحقق اليوم الأربعاء.