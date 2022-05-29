مصر.. توقعات بالإفراج عن دفعة أولى من النشطاء المحبوسين غدا

أعلن المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي في مصر، تنفيذ قرارات عفو رئاسي عن مجموعة من النشطاء المحبوسين على خلفية قضايا رأي خلال ساعات.

وأضاف العوضي، أنه سيتم الإفراج عن مجموعة أولى غداً الإثنين، على أن يتم تنفيذ قرارات عفو بشأن مجموعة ثانية الخميس القادم.

وكتب العوضي عبر حسابه بموقع تويتر، اليوم الأحد ”بشرة خير.. بإذن الله يبدأ تنفيذ قرارات العفو الرئاسي اعتبارا من الغد.. حيث سيتم خروج مجموعة أولى ثم يوم الخميس القادم مجموعة أخرى وهكذا على التوالي“.

بشرة خير

باذن الله يبدا تنفيذ قرارات العفو الرئاسي اعتبارا من الغد باذن الله حيث سيتم خروج مجموعه اولي ثم يوم الخميس القادم مجموعه اخري وهكذا علي التوالي باذن الله تعالي . — طارق العوضى المحامى (@tarekelawady2) May 29, 2022

وكان العوضي قد أعلن في 15مايو الجاري ترقب صدور قرار للإفراج عن عدد كبير من النشطاء السياسيين، سواء المحبوسين احتياطيًا، أو على ذمة قضايا.

وقال العوضي في تصريح صحفي سابق: ”لجنة العفو تدرس الآن ملفات 1074 حالة، وسيتم إصدار قرار بشأنهم خلال أسبوع“. وتابع: ”تتم مراجعة كل الحالات، ربما يتم رفض البعض أو قبول القائمة بالكامل، وربما يتم اتخاذ القرار، ويتم الإفراج على دفعات“، مشيرًا إلى أن ”اللجنة قامت بزيارة العديد من السجناء خلال الأيام الماضية، خاصة أيام عيد الفطر المبارك منذ أسابيع“.

وأوضح العوضي، أن القائمة تتضمن بعض الأسماء المعروفة، رافضًا الإفصاح عنها حاليًا، في الوقت الذي تحدث فيه عن تدخل اللجنة لتنسيق زيارة لهيئة دفاع النائب البرلماني والناشط السياسي زياد العليمي، المحبوس حاليًا على ذمة القضية المعروفة إعلاميًا بـ“خلية الأمل“.

وفي السياق ذاته، أكد كريم السقا، عضو لجنة العفو الرئاسي أن ”هناك بعض النشطاء من المحبوسين ارتكبوا أخطاء، لكنهم يستحقون فرصة ثانية، خاصة الطلاب يتم النظر بحالاتهم، والرئيس السيسي حريص على الطلاب تحديدًا“، وفق قوله.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد دعا، أواخر شهر رمضان الماضي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية إلى تبني حوار وطني شامل بمشاركة القوى السياسية كافة، إلى جانب تفعيل لجنة العفو الرئاسي بعضوين جديدين، هما: كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة الأسبق، والمحامي طارق العوضي أحد أبرز المحامين في مصر، بجانب الأعضاء السابقين طارق الخولي، وكريم السقا، ومحمد عبد العزيز.

يذكر أن لجنة العفو الرئاسي، تتلقى أوراق الحالات التي تطلب العفو الرئاسي من خلال ذويهم، حيث تنظر في الحالات المستحقة لشروط الإفراج، ومن ثم ترفع قائمة للبت فيها بشكل نهائي من قبل الرئيس السيسي، فيما تتسع اختصاصات اللجنة لتشمل الغارمين والغارمات.