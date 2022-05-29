مصر.. السجن 15 عاما لمحمود عزت وعبدالمنعم أبو الفتوح

قضت محكمة مصرية، يوم الأحد، بالسجن 15 عاما بحق كل من المرشح الرئاسي السابق عبدالمنعم أبو الفتوح، والقيادي الإخواني محمود عزت.

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة هذا الحكم؛ بتهم ”نشر أخبار كاذبة، والإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولي قيادة جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون“.

كما عاقبت المحكمة المتهمين: إبراهيم منير القائم بأعمال مرشد الإخوان الحالي، ومحمد سيد، وهاني هاشم، وضياء المغازي، وكسين يوسف، ومحمد حمت، ولطفي السيد، وحسام عقاب، وأيمن عقاب، وعمر صلاح، ومحمود حميد، ومحمد ياسر، وعطية عاشور، بالسجن المؤبد.

كما قضت بمعاقبة مها سالم، وأحمد عبدالمنعم، وعمر أحمد فهمي، وأدهم قدري، وعمرو ربيع، وأحمد طه، ومحمد القاضي، بالسجن المشدد 15 عاما.

كما شمل الحكم معاقبة محمد القصاص عضو المكتب السياسي لحزب مصر القوية، ومعاذ الشرقاوي، بالسجن المشدد 10 أعوام.

ونسبت نيابة أمن الدولة العليا لأبي الفتوح ومنير وعزت و7 آخرين، تهم ”تولي قيادة بجماعة الإخوان الإرهابية التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة، وتولي تنفيذ العمليات العدائية ضد القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة، وقياداتهم ومنشآتهم، والمنشآت العامة؛ بهدف إسقاط الدولة، والإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر“.

وأضافت النيابة أن ”الجماعة الإرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم، وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر والإضرار بالسلم الاجتماعي والأمن القومي ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح“.

وشملت الاتهامات الموجهة لأبي الفتوح ومنير وعزت و13 متهما آخرين، جريمة ”جمع وتلقي وحيازة وإمداد ونقل وتوفير أموال وأسلحة لجماعة الإخوان، بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم، فضلا عن توفير ملاذ آمن للإرهابيين“.

كما وجهت النيابة لأبي الفتوح، والمتهمين الهاربين حسام محمد عقاب حميد، وأيمن محمد عقاب حميد، اتهاما بـ“القيام بطريقة مباشرة وغير مباشرة وبقصد ارتكاب جريمة إرهابية، بإعداد وتدريب أفراد على استعمال الأسلحة التقليدية“.

واتهمت النيابة أبو الفتوح أيضا بأنه ”أعد مقرا لتلقي التدريبات، بينما عقد المتهمان حسام وأيمن دورات متخصصة لإعداد وتدريب وتعليم المتهمين أحمد محمد عقاب، وعمر صلاح بطيحة، ومحمود عبدالعزيز حميد، وعطية عاشور القطبفي، على كيفية استخدام الأسلحة النارية؛ لاستخدامها في ارتكاب الجرائم“.

وأيضا أسندت النيابة لأبي الفتوح تهمة ”حيازة وإحراز مطبوعات تتضمن ترويجا لأغراض الجماعة“.