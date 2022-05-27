حمدين صباحي: سأبذل قصارى جهدي لإنجاح الحوار الوطني

أعلن حمدين صباحي، المرشح الرئاسي الأسبق في مصر، عن نيته خلال الفترة القادمة إعادة التيار الشعبي والحركة المدنية الديمقراطية للمشهد، على أن تكون جاهزة لأي ”خطوات سياسية“، سواء انتخابات أو غيرها.

جاء ذلك في أول ظهور إعلامي لصباحي عبر الفضائيات المصرية منذ سنوات، وذلك عبر برنامج ”مصر جديدة“ مع الإعلامي ضياء رشوان بفضائية ”إي تي سي“ مساء الخميس.

وقال صباحي إنه ”سيعبر عن ضميره خلال جلسات الحوار الوطني المقرر إجراؤها“.

وأضاف: ”سأبذل قصارى جهدي لإنجاح الحوار بما يرضى ضميري وما يعرفه ويسمعه عني الذين وافقوا على المشاركة في الحوار، والذين رفضوا أيضا“.

وتابع: ”أنا من المؤمنين بأن ثورتي 25 يناير و30 يونيو، ثورتين عظيمتين مهدرتين لم تتحقق أهدافهما، والسبب في ذلك جزء منه العيب فينا، لغياب لغياب التنظيم“.

وأردف بالقول: ”أعطي مشاعري وما تيسر من جهدي لبناء التيار الشعبي، وربما بحكم السن لم أكن قادرا على ذلك، لهذا أعول على قيادات جديدة شابة أثق فيهم وأراهن على قدرتهم وأتمنى ألا تقع في الأخطاء التي وقعت فيها“.

ويأتي حديث صباحي، بعد حضوره حفل إفطار الأسرة المصرية في رمضان الماضي، والذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور شخصيات معارضة.

ودعا السيسي إلى حوار وطني شامل، إلى جانب تفعيل لجنة العفو الرئاسي بشأن سجناء الرأي، وتوسيع دائرة عملها لتشمل الغارمين والغارمات.

وأعلنت غالبية الأحزاب المصرية مشاركتها في الحوار الوطني، في الوقت الذي تجرى فيه الانتخابات العمالية النقابية بمختلف المؤسسات الخاصة والحكومية“.

وتم مؤخرا إطلاق سراح 41 من النشطاء السياسيين المحبوسين على ذمة قضايا سياسية ضمن عفو رئاسي بمناسبة الذكرى الأربعين لتحرير سيناء التي صادفت 25 أبريل/ نيسان.

وتبع ذلك صدور عفو رئاسي بإطلاق سراح الصحفي حسام مؤنس، مدير الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي.