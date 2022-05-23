لجنة العفو الرئاسي في مصر: بحث إدراج يحيى عبد الهادي في قائمة إفراج جديدة

بعد ساعات من الحكم عليه بالسجن 4 سنوات، أعلنت لجنة العفو الرئاسي في مصر اليوم الإثنين تواصلها مع رئاسة الجمهورية بشأن إدراج المهندس يحيي حسين عبد الهادي ضمن قائمة عفو جديدة.

وأكدت اللجنة في بيان ”احترامها أحكام الدستور والقانون (..)، و إذ تلقت اللجنة اليوم خبر الحكم على يحيى حسين عبد الهادي بالحبس لمدة اربع سنوات، وكانت اللجنة قد قامت بزيارته في محبسه خلال إجازة عيد الفطر المبارك، فقد تواصلت فور تلقيها نبأ الحكم على عبد الهادي مع رئاسة الجمهورية لإعمال الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية بالعفو عنه“.

واختتم البيان ”تلقت اللجنة ردا ببحث إدراجه ضمن قائمة العفو الرئاسي التي ستصدر خلال أيام ونحن إذ نعلن ذلك علي الرأي العام المصري فإننا نؤكد أن سيادة القانون ستظل دوما هي الحاكمة لكافة أعمال اللجنة“.

وقضت محكمة مصرية، بالسجن 4 سنوات على يحيى عبد الهادي أحد مؤسسي الحركة المدنية الديمقراطية، حسب ما أعلنته مصادر قضائية، اليوم الإثنين.

وفي التفاصيل، قضت محكمة جنح أمن الدولة/طوارئ برئاسة المستشار معتز أباظة، الأحد، بمعاقبة المهندس يحيي حسين عبد الهادي أحد مؤسسي الحركة المدنية الديمقراطية، بالسجن 4 سنوات، لاتهامه بنشر وإذاعة بيانات وأخبار كاذبة داخل وخارج البلاد، في حكم أعلن عنه، اليوم الإثنين.

واستمعت المحكمة في الجلسة السابقة لمرافعة نيابة أمن الدولة العليا، التي تلت أمر الإحالة، وطالبت بمعاقبة المتهم بمواد القانون.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تتواصل فيه التحركات بشأن البدء في جلسات الحوار الوطني مع القوى والأحزاب السياسية المعارضة، تنفيذا للدعوة التي أطلقها المصري عبد الفتاح السيسي مؤخرا.

وأسندت النيابة لعبدالهادي بالتحقيقات تهم نشر وبث وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.

وذكر المحامي الحقوقي خالد علي، أن القضية تحمل رقم 558 لسنة 2021 جنح مدينة نصر ثان أمن دولة طوارئ، ومتعلقة بمقال صحفي لعبدالهادي جرى التحقيق بشأنه في العام 2018 أمام نيابة مدينة نصر، وأخلي سبيله على ذمتها بكفالة.

وأضاف علي أن حسين عبد الهادي حُبس بعد ذلك على ذمة التحقيقات في القضية 277 لسنة 2019 حصر أمن دولة، ثم حبس على ذمة القضية 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة، وقضى في الحبس الاحتياطي أكثر من سنتين.