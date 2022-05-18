مصر.. إحالة أوراق المتهم بقتل "كاهن الإسكندرية" إلى المفتي

أحالت محكمة مصرية المتهم بقتل القمص أرسانيوس وديد رزق الله، إلى مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي بشأن إعدامه، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ“مقتل كاهن الإسكندرية“.

وتضمن الحكم الصادر، اليوم الأربعاء، من محكمة جنايات محافظة الإسكندرية تحديد، جلسة 11يونيو/ حزيران المقبل، للنطق بالحكم ضد المتهم نهرو عبدالمنعم، لقيامه بقتل كاهن الإسكندرية، حيث تنتظر المحكمة رأي المفتي (رأي استشاري غير ملزم للمحكمة).

وكانت النيابة العامة أثناء جلسات المحاكمة، قد طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم، متهمة إياه بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، مطالبة بتوصيف القضية بذلك، خاصة بعد مطالبة فريق دفاع المتهم بعدم توصيفها بالقتل العمد.

وأحدثت الواقعة، موجة من الغضب والجدل في مصر خلال، شهر أبريل/ نيسان الماضي، إلا أن النيابة العامة كشفت تفاصيل الواقعة عبر بيان رسمي في الثامن من الشهر نفسه.

وقررت النيابة حبس المتهم على ذمة التحقيقات، وإيداعه تحت الملاحظة الطبية بعد ادعائه ”المرض النفسي“.

وتعود التفاصيل إلى قيام الأمن بضبط مسن عمره 60 عامًا، اعتدى على رجل دين مسيحي أثناء سيره بمنطقة سيدى بشر شمال المحافظة الواقعة شمال مصر، باستخدام سكين كانت بحوزته، وتم نقل المصاب إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج، إلا أنه توفي خلال عملية إسعافه، وأثارت الواقعة حالة من الاستياء في مصر، والتنديد بها.

وأشارت النيابة، إلى أنها ”استمعت لشهادة 17 شخصًا، وعاينت مكان الجريمة، واطلعت على كاميرات المراقبة المثبتة بمحيطه، وتلقت نتائج التقارير الفنية من مصلحة الطب الشرعي، ومركز الإسكندرية للسموم، بشأن إجراء الصفة التشريحية لجثمان المجني عليه، وفحص عينات من المتهم بيانًا لمدى تعاطيه أي مواد مخدرة“.

أما فيما يخص الصفة التشريحية الصادرة عن مصلحة الطب الشرعي فقد ”أثبتت أن وفاة المجني عليه نتيجة إصابته بالعنق، كما أن النيابة أمرت بفحص عينة دم وبول للمتهم بيانًا لمدى تعاطيه أي مواد مخدرة، فأسفر الفحص عن خلو العينات مما يشير لذلك، كما ندبت النيابة العامة الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينة مسرح الحادثة، ورفع ما به من آثار لفحصها“.

وخلال التحقيقات ”أقر المتهم بارتكابه الواقعة عمدًا، ثم عاد وعدل عن إقراره، وقرر أنه وفد إلى الإسكندرية منذ أيام بحثًا عن عمل بعدما تنقل من محافظة إلى أخرى، ومكث يبيت في الطرق العامة حتى عثر على سكين بمجمع للقمامة، فاحتفظ بها دفاعًا عن نفسه، ثم ادّعى أنه يوم الواقعة وبعدما رأى المجني عليه أمامه لم يشعر بما ارتكبه قِبله، حتى ألقى الموجودون القبض عليه“.