مصر.. ترقب صدور قرار بالإفراج عن عدد كبير من النشطاء خلال أيام

أكد المحامي المصري طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، الأحد، ترقب صدور قرار خلال أيام للإفراج عن عدد كبير من النشطاء السياسيين، سواء المحبوسين احتياطيًا، أو على ذمة قضايا.

وقال العوضي في استضافة إعلامية مع الإعلامي محمد الباز عبر برنامجه آخر النهار بفضائية النهار، مساء الأحد: ”لجنة العفو تدرس الآن ملفات 1074 حالة، وسيتم إصدار قرار بشأنهم خلال أسبوع“.

واستكمل العوضي: ”تتم مراجعة كل الحالات، ربما يتم رفض البعض أو قبول القائمة بالكامل، وربما يتم اتخاذ القرار، ويتم الإفراج على دفعات“، مشيرًا إلى أن اللجنة قامت بزيارة العديد من السجناء خلال الأيام الماضية، خاصة أيام عيد الفطر المبارك منذ أسبوعين.

وأوضح العوضي أن القائمة تتضمن بعض الأسماء المعروفة، رافضًا الإفصاح عنها حاليًا، في الوقت الذي تحدث فيه عن تدخل اللجنة لتنسيق زيارة لهيئة دفاع النائب البرلماني والناشط السياسي زياد العليمي، المحبوس حاليًا على ذمة القضية المعروفة إعلاميًا بـ“خلية الأمل“.

في السياق ذاته، قال كريم السقا، عضو لجنة العفو الرئاسي خلال البرنامج: ”هناك بعض النشطاء من المحبوسين ارتكبوا أخطاء، لكنهم يستحقون فرصة ثانية، خاصة الطلاب يتم النظر بحالاتهم، والرئيس السيسي حريص على الطلاب تحديدًا“.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد دعا، أواخر شهر رمضان الماضي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية إلى تبني حوار وطني شامل بمشاركة القوى السياسية كافة، إلى جانب تفعيل لجنة العفو الرئاسي بعضوين جديدين، هما: كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة الأسبق، والمحامي طارق العوضي أحد أبرز المحامين في مصر، بجانب الأعضاء السابقين طارق الخولي، وكريم السقا، ومحمد عبد العزيز.

وعقب حفل الإفطار الذي حضره حمدين صباحي المرشح الرئاسي الأسبق، والمخرج المصري خالد يوسف، أفرجت السلطات المصرية عن عدد من النشطاء المحبوسين على ذمة قضايا رأي أو نشر أخبار كاذبة، أبرزهم الصحفي حسام مؤنس القيادي في التيار الشعبي.

وتتلقى لجنة العفو الرئاسي أوراق الحالات التي تطلب العفو الرئاسي من خلال ذويهم، حيث تنظر في الحالات المستحقة لشروط الإفراج، ومن ثم ترفع قائمة للبت فيها بشكل نهائي من قبل رئيس الجمهورية، فيما تتسع اختصاصات اللجنة لتشمل الغارمين والغارمات.