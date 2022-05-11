السيسي يبحث مع مستشار الأمن القومي الأمريكي القضية الفلسطينية وسد النهضة

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن حل القضية الفلسطينية وفق المرجعيات الدولية من شأنه أن يفرض واقعاً جديداً ويفتح آفاقاً واسعة لبناء السلام ومد جسور الثقة والتعاون والبناء والتنمية في سائر منطقة الشرق الأوسط

جاءت تصريحات السيسي خلال استقباله، مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، إن ”مستشار الأمن القومي الأمريكي نقل تأكيد الرئيس الأمريكي جو بايدن على أهمية وقوة التحالف المصري الأمريكي، مع تطلع واشنطن لتطوير علاقات الشراكة مع القاهرة ونقلها إلى آفاق أرحب خلال الفترة المقبلة، في إطار علاقات التعاون في ضوء الدور المصري في منطقة الشرق الأوسط باعتبارها دعامة رئيسة للأمن والاستقرار، لاسيما في هذه المرحلة الدقيقة التي تشهد أزمات دولية وإقليمية“.

وأضاف راضي أن ”اللقاء تطرق إلى استعراض تطورات القضية الفلسطينية، حيث شدد السيسي على أن حل القضية الفلسطينية وفق المرجعيات الدولية من شأنه أن يفرض واقعاً جديداً ويفتح آفاقاً واسعة لبناء السلام ومد جسور الثقة والتعاون والبناء والتنمية في سائر منطقة الشرق الأوسط“.

وأردف أن ”مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان أعرب عن التقدير البالغ للإدارة الأمريكية تجاه الجهود المصرية الممتدة لإرساء السلام في المنطقة، إلى جانب دورها الأساسي في التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ومبادرات إعادة إعمار غزة“.

وذكر أنه ”تم التطرق إلى مستجدات عدد من القضايا الإقليمية، حيث أكد السيسي أن الموقف المصري الثابت المستند إلى ضرورة تدعيم أركان الدول التي تمر بأزمات وتقوية مؤسساتها الوطنية، بما ينهى معاناة شعوبها ويحافظ على مقدراتها، ويساعد على شغل الفراغ الذي أتاح للجماعات الإرهابية التمدد والانتشار“.

ولفت راضي إلى أنها ”تمت مناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وتم التوافق بشأن أهمية دفع التعاون بين الجانبين في هذا المجال خلال المرحلة المقبلة بالنظر إلى ما يمثله الإرهاب من خطر رئيسي على المستوى الدولي“.

وأفاد راضي: ”جرت مناقشة مستجدات قضية سد النهضة، حيث أكد السيسي على موقف مصر الثابت من ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لعملية ملء وتشغيل السد، بما يحفظ الأمن المائي المصري ويحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث“.