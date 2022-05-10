لجنة العفو الرئاسي في مصر تصدر قائمة إفراج جديدة

أعلنت لجنة العفو الرئاسي، اليوم الثلاثاء، التي ستشارك في الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا، إعداد قائمة عفو جديدة لمسجونين في البلاد بعد تلقي طلبات للنظر في أمرهم من ذويهم.

وقال النائب البرلماني طارق الخولي عضو لجنة العفو، في بيان رسمي، إن اللجنة بصدد إصدار قائمة عفو جديدة تتضمن العشرات من الحالات التي تلقت أوراقها خلال الأيام الماضية.

وجاء في البيان: ”ترحب لجنة العفو الرئاسي بدعوة الأكاديمية الوطنية للتدريب إلى الحوار الوطني، وتثمن ما تضمنه بيان الدعوة من إعلان إدارتها للحوار الوطني بكل تجرد وحيادية تامة دون التدخل في المضمون أو المحتوى، وإفساح المجال أمام حوار وطني جاد وفعال يجمع كل القوى والفئات دون استبعاد أو إقصاء“.

وأضاف البيان: ”في هذا السياق فإن لجنة العفو الرئاسي إذ تثمن تلك الدعوة فإنها تعلن مشاركتها في الحوار الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية، وتنتهز لجنة العفو الرئاسي هذه المناسبة لتدعو جماهير الشعب المصري إلى المشاركة في الحوار الوطني والعبور بالوطن إلى آفاق مستقبل أفضل للجميع، وإلى وطن أرحب يتسع للجميع“.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد دعا أواخر شهر رمضان الماضي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية إلى تبني حوار وطني شامل بمشاركة كافة القوى السياسية، إلى جانب تفعيل لجنة العفو الرئاسي بعضوين جديدين هما كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة الأسبق، والمحامي طارق العوضي أحد أبرز المحامين في مصر، بجانب الأعضاء السابقين طارق الخولي وكريم السقا ومحمد عبد العزيز.

وفور حفل الإفطار الذي حضره حمدين صباحي المرشح الرئاسي الأسبق والمخرج المصري العالمي خالد يوسف، أفرجت السلطات المصرية عن عدد من النشطاء المحبوسين على ذمة قضايا رأي أو نشر أخبار كاذبة، أبرزهم الصحفي حسام مؤنس القيادي في التيار الشعبي.

وتتلقى لجنة العفو الرئاسي أوراق الحالات التي تطلب العفو الرئاسي من خلال ذويهم، حيث تنظر في الحالات المستحقة لشروط الإفراج ومن ثم ترفع قائمة للبت فيها بشكل نهائي من قبل رئيس الجمهورية، فيما تتسع اختصاصات اللجنة لتشمل الغارمين والغارمات.