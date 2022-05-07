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مصر.. الجيش يعلن مقتل 11 من قواته في "هجوم إرهابي" شرق قناة السويس
تاريخ النشر: 07 مايو 2022 14:51 GMT
تاريخ التحديث: 07 مايو 2022 15:10 GMT

مصر.. الجيش يعلن مقتل 11 من قواته في "هجوم إرهابي" شرق قناة السويس

أعلن الجيش المصري، اليوم السبت، عن إحباط هجوم إرهابي على إحدى محطات رفع المياه بمنطقة شرق القناة؛ ما أسفر عن مقتل ضابط و10 جنود وإصابة 5 أفراد آخرين. وقال

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المصدر: فريق التحرير

أعلن الجيش المصري، اليوم السبت، عن إحباط هجوم إرهابي على إحدى محطات رفع المياه بمنطقة شرق القناة؛ ما أسفر عن مقتل ضابط و10 جنود وإصابة 5 أفراد آخرين.

وقال المتحدث العسكري للجيش في منشور على صفحة فيسبوك: ”قامت مجموعة من العناصر التكفيرية بالهجوم على نقطة رفع مياه شرق القناة، وتم الاشتباك والتصدي لها من العناصر المكلفة بالعمل في النقطة؛ مما أسفر عن استشهاد ضابط و10 جنود، وإصابة 5 أفراد“.

وقال المتحدث، إنه جار مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم في إحدى المناطق المنعزلة في سيناء، مؤكدا ”استمرار جهود القوات المسلحة في القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره“، وفق البيان.

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