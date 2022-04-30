مصر.. نقابة الصحفيين تعلن الإفراج عن 3 من أعضائها محبوسين احتياطيا

أعلن نقيب الصحفيين المصريين ضياء رشوان الإفراج عن عدد من الصحفيين المحبوسين احتياطيا، وهم عامر عبدالمنعم وهاني جريشة وعصام عابدين.

وأضاف ضياء رشوان، في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: ”هيسحروا النهاردة مع أسرهم، والقادم خير بإذن الله بالنسبة لباقي الزملاء“.

وتوجه نقيب الصحفيين بالشكر إلى ”النائب العام المستشار حمادة الصاوي ولكل القامات الشامخة للنيابة العامة بفروعها والقضاء المصري بجهاته وهيئاته، وكل الجهات ذات الصلة“.

من جانبه، قال محمد سعد عبد الحفيظ عضو مجلس نقابة الصحفيين إن إطلاق سراح الصحفيين الثلاثة ومن قبلهم حسام مؤنس، هو مرحلة أولى لإطلاق سراح عدد آخر من الصحفيين، ضمن قائمة ستشمل محبوسين على ذمة قضايا سياسية عقب عيد الفطر المبارك.

وكشف عبد الحفيظ، في تصريح خاص لـ“ إرم نيوز“، أن الأيام القادمة ستشهد اجتماعات بين ممثلين عن عدد من النقابات، بينهم ممثلو نقابة الصحفيين، ولجنة العفو الرئاسي لإطلاق سراح أعضاء تلك النقابات المحبوسين على ذمة قضايا رأي.

وأوضح عبد الحفيظ أنه بإطلاق سراح الصحفيين الثلاثة، يتبقى نحو 7 صحفيين آخرين في السجون.

يأتي ذلك في وقت تؤكد فيه شخصيات ممن حضروا إفطار الأسرة المصرية مؤخرا بدعوة من رئاسة الجمهورية، إلى قرب صدور عفو رئاسي جديد لصالح الصحفي هشام فؤاد المحبوس على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بـ“خلية الأمل“، والصادر بحقه حكم بالسجن لمدة أربعة أعوام.

وجاء الإفراج عن الصحفيين الثلاثة بعد إطلاق سراح 41 من النشطاء السياسيين المحبوسين احتياطيا، وكذلك الإفراج عن الصحفي حسام مؤنس مدير الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، بعفو رئاسي.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قد وجه، الثلاثاء الماضي، إدارة ”المؤتمر الوطني للشباب“ لإدارة حوار سياسي مع جميع القوى دون استثناء ولا تمييز، ورفع مخرجات هذا الحوار لرئيس الجمهورية شخصيًا.

وأعلن السيسي، خلال حفل إفطار ”الأسرة المصرية“، إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي، التي تم تشكيلها كأحد مخرجات المؤتمر الوطني للشباب، العام 2016، مؤكدا توسيع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة، ومنظمات المجتمع المدني المعنية.

وفي وقت سابق يوم السبت، أكد طارق العوضي، المحامي المصري وعضو لجنة العفو الرئاسي، أن اللجنة أعدت قائمة للعفو بمناسبة عيد الفطر المبارك، مشيراً إلى تحديد اللجنة لطرق قبول طلبات العفو.

وبحسب بيان رسمي للعوضي، والنائب البرلماني طارق الخولي، عضوي لجنة العفو الرئاسي مساء السبت، ”عقدت لجنة العفو الرئاسي اجتماعها الأول بتشكيلها الجديد لبحث آليات تلقي طلبات العفو من أهالي السجناء، وقررت اللجنة أن يكون تلقي طلبات العفو الرئاسي الواردة إليها عبر استمارة طلب العفو من خلال موقع المؤتمر الوطني للشباب، وسيتم إطلاقها خلال ساعات، كذلك عبر البريد إلى لجنتي حقوق الإنسان في مجلسي النواب أو الشيوخ“.