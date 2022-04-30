لجنة العفو الرئاسي المصرية: قائمة إفراج جديدة عن سجناء خلال عيد الفطر

أكد طارق العوضي، المحامي المصري وعضو لجنة العفو الرئاسي، أن اللجنة أعدت قائمة للعفو بمناسبة عيد الفطر المبارك، مشيراً إلى تحديد اللجنة لطرق قبول طلبات العفو.

وبحسب بيان رسمي للعوضي، والنائب البرلماني طارق الخولي، عضوي لجنة العفو الرئاسي مساء السبت، ”عقدت لجنة العفو الرئاسي اجتماعها الأول بتشكيلها الجديد لبحث آليات تلقي طلبات العفو من أهالي السجناء، وقررت اللجنة أن يكون تلقي طلبات العفو الرئاسي الواردة إليها عبر استمارة طلب العفو من خلال موقع المؤتمر الوطني للشباب، وسيتم إطلاقها خلال ساعات، كذلك عبر البريد إلى لجنتي حقوق الإنسان في مجلسي النواب أو الشيوخ“.

وأوضح البيان أن اللجنة أعدت قائمة عفو بمناسبة عيد الفطر تتضمن عددا من الأسماء يصدر قرار بالعفو عنهم بمناسبة عيد الفطر المبارك، على أن تستكمل اللجنة أعمالها بعد العيد لبحث كل الطلبات التي تصل إليها سواء كانت من الشباب أو الغارمين والغارمات.

وذكر أن اللجنة ”سوف تعقد مجموعة من اللقاءات مع الأحزاب السياسية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني لبحث طلبات العفو التي لديهم“.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أصدر، يوم الأربعاء، عفوا عن الصحفي والناشط السياسي حسام مؤنس، الذي أودع السجن لإدانته بـ“نشر أخبار كاذبة“، وعن أكثر من ثلاثة آلاف سجين، بحسب مصادر مصرية.

وكانت السلطات المصرية قد حكمت على الناشط اليساري البارز حسام مؤنس، أحد مؤسسي حزب ”التيار الشعبي“، بالحبس أربع سنوات، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي؛ لإدانته بنشر أخبار وبيانات كاذبة عبر مواقع التواصل في القضية المعروفة إعلاميا باسم ”خلية الأمل“.

ويأتي القرار بعد يوم من حضور عدد من رموز المعارضة إفطار الأسرة المصرية بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أكد فيه أن الوطن يتسع للجميع، موجها بتفعيل لجنة العفو.

ولاحقا، أعلنت وزارة الداخلية في بيان أن 3273 سجينا مدانين بقضايا جنائية حصلوا على عفو رئاسي.

وأُوقف مؤنس في العام 2019 مع عدد من المعارضين خلال التحضير لخوض الانتخابات التشريعية للعام 2020 ضمن ”تحالف الأمل“.

ودانت محكمة طوارئ مؤنس مع خمسة آخرين، بينهم النائب السابق زياد العليمي، الشخصية البارزة في ثورة العام 2011 والذي لا يزال في السجن، بالحبس لمدد تراوحت بين ثلاث وخمس سنوات.