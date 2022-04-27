عفو رئاسي مصري عن صحفي بارز وأكثر من 3 آلاف سجين

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، عفوا عن الصحفي والناشط السياسي حسام مؤنس الذي أودع السجن لإدانته بـ“نشر أخبار كاذبة“، وعن أكثر من ثلاثة آلاف سجين، بحسب مصادر مصرية.

وكانت السلطات المصرية قد حكمت على الناشط اليساري البارز حسام مؤنس أحد مؤسسي حزب ”التيار الشعبي“، بالحبس أربع سنوات في تشرين الثاني/نوفمبر لإدانته بنشر أخبار وبيانات كاذبة عبر مواقع التواصل في القضية المعروفة إعلاميا باسم ”خلية الأمل“.

ويأتي القرار بعد يوم من حضور عدد من رموز المعارضة، إفطار الأسرة المصرية بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي أكد فيها على أن الوطن يتسع للجميع، موجها بتفعيل لجنة العفو.

وأفادت وسائل إعلام محلية بصدور قرار العفو عن مؤنس، الأربعاء، في حين جاء في تغريدة أطلقها المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي: ”ألف مبروك العفو عن حسام مؤنس“.

وكان رئيس حزب الكرامة السابق محمد سامي الذي شارك في حفل الإفطار قد قال لـ“إرم نيوز“، إن ”الأيام المقبلة ستشهد إطلاق سراح الناشط حسام مؤنس ودفعة معتبرة من السجناء السياسيين“.

ولاحقا، أعلنت وزارة الداخلية في بيان أن 3273 سجينا مدانين بقضايا جنائية حصلوا على عفو رئاسي.

وأُوقف مؤنس في العام 2019 مع عدد من المعارضين خلال التحضير لخوض الانتخابات التشريعية للعام 2020 ضمن ”تحالف الأمل“.

ودانت محكمة طوارئ مؤنس مع خمسة آخرين بينهم النائب السابق زياد العليمي، الشخصية البارزة في ثورة العام 2011 والذي لا يزال في السجن، بالحبس لمدد تراوحت بين ثلاث وخمس سنوات.

وبدأ تنفيذ العقوبة من تاريخ صدور الحكم، علما بأنه يعتبر نهائيا وباتا غير قابل للطعن بأي وجه من الوجوه، وبالتالي فإن خروج مؤنس من محبسه كان مرهونا بعفو من رئيس الجمهورية.

ووجَّه الرئيس المصري السيسي، الثلاثاء، إدارة ”المؤتمر الوطني للشباب“ لإدارة حوار سياسي مع كافة القوى دون استثناء ولا تمييز، ورفع مخرجات هذا الحوار لرئيس الجمهورية شخصيا.

وفي أيلول/سبتمبر عرض الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ”الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان“، مشددا على أن التعليم والصحة والكهرباء حقوق أكثر أهمية من حق التجّمع المحظور بشكل شبه تام في البلاد.