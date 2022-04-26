السيسي يوجه بإجراء حوار وطني مع كافة القوى السياسية بلا استثناء

وجَّه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، إدارة ”المؤتمر الوطني للشباب“ لإدارة حوار سياسي مع كافة القوى دون استثناء ولا تمييز، ورفع مخرجات هذا الحوار لرئيس الجمهورية شخصيًا.

وكشف السيسي، خلال حفل إفطار ”الأسرة المصرية“، أنه سيتم العمل على إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي؛ التي تم تشكيلها كأحد مخرجات المؤتمر الوطني للشباب، العام 2016، على أن توسع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة، ومنظمات المجتمع المدني المعنية.

وكشف السيسي، أنه كلف الحكومة بعقد مؤتمر صحفي عالمي لإعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمن الاقتصادية العالمية، ووضع خطة متكاملة تتعلق بخفض الدين العام للدولة المصرية، مشيرًا إلى طرح شركات مملوكة للقوات المسلحة في البورصة المصرية.

وأكد السيسي على إطلاق مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توسيع القاعدة الصناعية للصناعات الكبرى والمتوسطة.

وشدد الرئيس المصري على أن المواطن المصري تحمَّل الآثار الناجمة عن تنفيذ برنامج طموح وضروري للإصلاح الاقتصادي، وذلك بالتوازي مع إعادة بناء وتطوير البنية التحتية للدولة.

وأعلن السيسي عن تكليف الحكومة بالإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة بمستهدف 10 مليارات دولار سنويًا ولمدة 4 سنوات.

وشهد الحفل حضور عدد من الشخصيات التي توصف بالمعارضة، تقدمهم مرشح الرئاسة الأسبق حمدين صباحي، وخالد داوود، الصحفي ورئيس حزب الدستور السابق.

كما تقدم الشخصيات العامة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والبابا تواضروس بابًا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، وممثلون عن القبائل والمجتمع المحلي لسيناء.

وكان السيسي، قد دعا مؤخرًا إلى حوار سياسي شامل يتناسب مع بناء الجمهورية الجديدة في مصر، وخلال حوار له، الخميس الماضي، مع مجموعة من الإعلاميين والصحفيين على هامش تفقد حصاد القمح في منطقة توشكي، أكد السيسي أن ”الدولة أرست مبدأ المواطنة، وعدم التفرقة بين المصريين على أساس الدين“.

وقال إن ”الدولة تجاوزت محاولات التفرقة بين المسلم والمسيحي، وممارساتها خلال الآونة الأخيرة هدفت إلى التأكيد على أن الجميع متساوون في الحقوق والواجبات، ولا يوجد تمييز بين شخص وآخر“.

يشار إلى أن السلطات المصرية، أطلقت مؤخرًا سراح 11 من النشطاء السياسيين ضمن عفو رئاسي.