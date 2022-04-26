مستندا لتسريبات"الاختيار 3".. محام يطلب رسميا إعادة محاكمة أبو الفتوح

تقدم محام مصري، اليوم الثلاثاء، بطلب رسمي لإعادة محاكمة القيادي الإخواني والمرشح الرئاسي الأسبق، الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح.

واستند المحامي والمرشح الرئاسي الأسبق خالد علي في مطالبته إلى بعض المقاطع التي تم تسريبها في مسلسل ”الاختيار3″، الذي يعرض حاليا في شهر رمضان.

وقال علي إنه ”تقدم بالطلب مرفقا به فلاش ميموري فيه كامل الحلقات الأربع التي استند إليها“.

وأضاف: ”يحوي الطلب على تفريغ المقاطع التي تخص موكلي، وتصريحاته المباشرة لقيادات الجيش، وتصريحات قيادات الإخوان بشأن أبو الفتوح كقيادي إخواني منشق، وذلك لنفي بعض التهم الموجهة ضده“.

وكتب عبر صفحته الرسمية على ”فيسبوك: ”تقدم اليوم فريق مكتبنا (دفاع) موكلا عن الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح بطلب إلى رئيس الدائرة الثالثة جنايات القاهرة إرهاب لإعادة المحاكمة للمرافعة في القضية رقم 1059 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارىء التجمع الخامس“.

وأكد في طلبه أن ”أبو الفتوح تحدث في التسريبات عن موقفه الواضح من الجيش المصري، وخوفه على مستقبل البلاد، بل تأييده المطلق لتولي أحد قيادات الجيش زمام الأمور حتى لو كان المشير الراحل محمد حسين طنطاوي، بدلاً من الإخوان“.

كما تضمنت التسريبات موقف قيادات الإخوان، من بينهم الدكتور محمد بديع، وخيرت الشاطر وآخرون، من أبو الفتوح، والحديث عنه بما يؤكد عدم الانتماء أو المشاركة في نشاط جماعة الإخوان.

وأوضح المحامي المصري في طلبه بأنه ”يسعى لتقديم تلك الفيديوهات للمحكمة وحتى تكون تحت بصرها وبصيرتها قبل إصدار حكمها، ولتستجوب المحكمة الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح بشأنها، ومن ثم وجود دليل جديد، لإعادة المرافعة والمحاكمة“.

وقام سكرتير الجلسة في الدائرة الثالثة إرهاب بتقديم طلب إعادة الدعوى للمرافعة للمحكمة، والتي أصدرت تعليماتها له باستلام الطلب دون ”الفلاشة“.

كما وجه الدفاع لعرض المقاطع يوم جلسة الحكم، وسوف تفصل المحكمة في طلب إعادتها للمرافعة من عدمه يوم 29 أيار/مايو 2022.

وفي حال وافقت على الإعادة للمرافعة، فسوف يتم عرض الفيديوهات بجلسة علنية، وإن تم رفض الطلب سوف تصدر المحكمة حكمها في القضية.

ويتواجد أبو الفتوح في محبسه على ذمة قضايا متهم فيها بالتحريض على مؤسسات الدولة، وتبني أفكار جماعات مصنفة على أنها ”إرهابية“ وفقاً للقانون المصري، وتم إدراجه بأحكام قضائية على ”قوائم الإرهابيين“ كذلك.

يذكر أن مسلسل الاختيار يعرض للعام الثالث على التوالي بعنوان ”الاختيار 3-القرار“، حيث يتضمن المسلسل توثيق الأحداث التي شهدتها مصر قبل وبعد تولي جماعة الإخوان والرئيس الأسبق محمد مرسي السلطة.

كما يتطرق للأعمال الإرهابية التي شهدتها البلاد، وتدور أحداث العرض الحالي حول أجواء ما قبل ثورة 30 يونيو والإطاحة بنظام مرسي.