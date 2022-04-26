مصر.. حكم جديد بإدراج "الإخوان" و20 شخصا وشركتين في "قوائم الإرهاب"

قضت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، بإدراج جماعة ”الإخوان المسلمين“ وعدد من الأفراد والكيانات في ”قوائم الإرهاب“ لمدة خمس سنوات.

وأصدرت الدائرة 13 في محكمة جنايات جنوب القاهرة ”حكمًا بإدراج 20 شخصًا وشركتين في قوائم الإرهاب لمدة خمس سنوات“.

كما تضمن الحكم إدراج جماعة الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية لمدة 5 سنوات أيضًا.

ومن أفراد الجماعة الذين أدرجوا في ”قوائم الإرهاب“: ”أحمد خضري حسن خلوي، بهجات أحمد أحمد السيد قشلان، عمر أحمد علي حجاز، عبدالله محمد محمد مصطفى، محمد حميدة حسن محمد، محمد عبدالمنعم محمد البربري، علي إبراهيم علي القصاص، أحمد حامد حامد محمد غالي، ومتولي عاشور متولي شحاتة“.

كما تضمنت الأسماء كلا من ”بدر جمعة محمد، عماد فکري محمود البربري، محمد مبروك عباس عميرة، رضا عبدالرازق عبدالعليم محمد، أحمد عادل الخضري محمد حسن“.

وشملت أيضا: ”مصطفى عبدالفتاح محمود عمار، شريف عبدالسلام عمادالدین مذکور، محمد أحمد محمد ذكي أمين، محمد حسام الدين عبد الحليم محمود الكفراوي، محمد سعيد عبد الفتاح محمود عمار، وعبدالرؤوف عبدالمنعم محمد علي البربري“.

كما قررت المحكمة إدراج شركتي ”إسبابر برودکشن هاوس“، و“دلتا التعمير للاستثمار العقاري“ في قائمة ”الكيانات الإرهابية“ لمدة خمس سنوات تبدأ من اليوم الثلاثاء.

وينضم ذلك الحكم إلى قائمة طويلة من الأحكام الصادرة عن محاكم مصرية بشأن إدراج الجماعة وقياداتها في قوائم الإرهاب.

يشار إلى أن محكمة مصرية أصدرت، يوم الأربعاء الماضي، مجموعة من الأحكام المشددة بحق مرشد جماعة الإخوان محمد بديع، وعدد من أبرز قيادات الجماعة.

وقضت محكمة النقض المصرية بمعاقبة كل من مرشد الإخوان محمد بديع، ومحمد البلتاجي عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة الجناح السياسي للجماعة، والذي تم حله بحكم قضائي في أعقاب سقوط حكم الجماعة في مصر العام 2013، وصفوت حجازي، بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميا بـ“أحداث قسم شرطة برج العرب“.

كما قضت المحكمة في حكمها بمعاقبة مصعب عصام، وعبدالله حجازي، وعبد الرحمن عاطف، ومحمد سعد الدين، وأبو بكر جابر، وعادل السيد، بالسجن المشدد لمدة 15 عاما.

وعاقبت المحكمة المتهم حسام محمد بالسجن لمدة 3 سنوات، في القضية رقم 367 لسنة 2014 جنايات قسم العرب والضواحي ببورسعيد؛ لاتهامهم في أحداث العنف ‏والقتل التي وقعت في محافظة بورسعيد أغسطس 2013، في حين أصدرت حكما ببراءة 59 متهما آخرين.

وكانت محكمة جنايات بورسعيد قد أصدرت، في أغسطس/آب 2015، حكما بمعاقبة محمد بديع ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي، و 16 آخرين، بالسجن ‏المؤبد حضوريا، ومعاقبة 76 متهما آخرين غيابيا بالسجن المؤبد، ومعاقبة 28 آخرين حضوريا ‏بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وبراءة 68 متهما.

وطعن المتهمون على الأحكام الصادرة بحقهم أمام محكمة النقض التي قضت بقبول الطعن المقدم منهم، وإحالة القضية إلى دائرة أخرى.

وفي سبتمبر/أيلول العام 2020، أيدت محكمة جنايات بورسعيد السجن المؤبد ضد محمد بديع و11 آخرين من قيادات الجماعة، ومعاقبة 59 متهما آخرين بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، ومعاقبة 3 متهمين بالحبس لمدة 6 أشهر، وبانقضاء الدعوى الجنائية المقامة قبل متهم واحد لوفاته.

وكانت محكمة مصرية قد قضت، مطلع الأسبوع الجاري، بالسجن المؤبد على القائم بأعمال مرشد الجماعة محمود عزت، بإعادة محاكمته في اتهامه بقضية اقتحام الحدود الشرقية التي دارت أحداثها خلال ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011.

ووجهت النيابة لعزت والمتهمين ارتكاب أفعال تؤدي للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها، بأن حملوا الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصري، وأطلقوا قذائف صاروخية من طراز ”آر بي جي“ وأعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة، وفجروا الأكمنة الحدودية وأحد خطوط الغاز، وتسللوا عبر الأنفاق غير الشرعية، وشملت الاتهامات إتلاف المنشآت العامة والتخريب والسرقة.