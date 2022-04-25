مصادر: السيسي يعلن تفاصيل الحوار الوطني خلال إفطار الأسرة المصرية

كشفت مصادر سياسية مصرية، عن أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيعلن خلال إفطار الأسرة المصرية الثلاثاء، عن تفاصيل مبادرة الحوار السياسي التي أطلقها مؤخرا خلال افتتاح موسم توريد القمح في منطقة توشكى.

وقالت المصادر لـ“إرم نيوز“ إن ”قائمة حضور الإفطار ستشهد مفاجآت، وإنه تم توجيه الدعوة من جانب مؤسسة الرئاسة لعدد من الشخصيات المعارضة“، موضحة أن ”من بين الشخصيات التي تم توجيه الدعوة لها لحضور الإفطار، حمدين صباحي وخالد داوود رئيس حزب الدستور، وشخصيات أخرى ”.

في السياق ذاته، أكد الإعلامي محمد علي خير، مقدم برنامج ”المواطن مصري“ الذي يعرض على فضائية ”المحور“، عبر حسابه على ”فيسبوك“ أن ”الرئيس المصري سيعلن أخبارا سارة خلال حفل إفطار الأسرة المصرية“

وكان السيسي، دعا مؤخرا إلى حوار سياسي شامل يتناسب مع بناء الجمهورية الجديدة في مصر، وخلال حوار له الخميس الماضي، مع مجموعة من الإعلاميين والصحفيين على هامش تفقد حصاد القمح في منطقة توشكي، أكد السيسي أن ”الدولة أرست مبدأ المواطنة وعدم التفرقة بين المصريين على أساس الدين“.

وقال السيسي إن ”الدولة تجاوزت محاولات التفرقة بين المسلم والمسيحي، وممارساتها خلال الآونة الأخيرة استهدفت التأكيد أن الجميع متساوون في الحقوق والواجبات ولا يوجد تمييز بين شخص وآخر“.

يشار إلى أن السلطات المصرية، أطلقت مؤخرا سراح 11 من النشطاء السياسيين ضمن عفو رئاسي .

وكان النائب البرلماني طارق الخولي قد كشف أن قرارات العفو الرئاسي الأخيرة تمثل تمهيدا لعودة عمل لجنة العفو الرئاسي، وهي لجنة تم تشكيلها قبل 5 سنوات بقرار من الرئيس، للنظر في قضايا الشباب، لاستبيان مدى ضلوعهم في القضايا ورفع تقرير بها للرئيس مع توصية بالإفراج عنهم.