مصر تخلي سبيل نشطاء سياسيين محبوسين "احتياطيا"

أخلت السلطات المصرية اليوم الأحد، سبيل عدد من النشطاء المحبوسين ”احتياطيا“ على ذمة قضايا سياسية.

من جهته، أكد المحامي خالد علي، أن ”النيابة العامة قررت إخلاء سبيل الناشط السياسي هيثم البنا عضو حزب الدستور، المحبوس احتياطيا بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار وبيانات كاذبة“.

وكانت النيابة أسندت لهيثم البنا، تهم ”إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ونشر تغريدات على موقع ”تويتر“ عن إحياء ذكرى ثورة 25 يناير“.

وكتب المحامي خالد علي على صفحته في موقع ”فيسبوك“، قائلا: ”الحمد لله النيابة تقرر إخلاء سبيل هيثم البنا“.

من جانبه، كان النائب البرلماني، محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، قد قال إنه سيجري الإفراج عن مجموعة من الشباب المحبوسين، الأحد، تمهيدًا لعودة لجنة العفو الرئاسي.

ونشر عبدالعزيز قائمة تضم 11 اسمًا لناشطين سياسيين في صفحته عبر ”فيسبوك“، كانوا قد ألقي القبض عليهم على فترات زمنية متباينة، بعضها يتراوح بين أكثر من عام وسنوات ممتدة.

وضمت القائمة أسماء كل من ”وليد شوقي، محمد صلاح، عمرو إمام، عبده فايد، هيثم البنا، أحمد تمام علام، عبد العليم عمار، رضوه هلول، عبد الرحمن بسيوني، حسن بربري، وحامد محمدين“.

من جهتها قالت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، مشيره خطاب، إن ”الفترة القادمة ستشهد مزيدا من المراجعات القانونية والإنسانية لكثير من المحبوسين احتياطياً أو المحكوم عليهم ممن ينطبق عليهم شروط العفو الرئاسي“.

وثمنت خطاب في بيان للمجلس الخطوات التي تقوم بها الدولة المصرية، تجاه ملف حقوق الإنسان.

وأضافت أنه ”بات واضحا أن هناك إرادة سياسية حقيقة واقعية لتحسينه وتطويره بما يتناسب مع المعايير والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان في ظل بناء جمهورية جديدة تضمن حياه كريمة لكل المصريين“.

كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، دعا مؤخرا إلى حوار سياسي شامل يتناسب مع بناء الجمهورية الجديدة في مصر.

وخلال حوار له الخميس الماضي، مع مجموعة من الإعلاميين والصحفيين على هامش تفقد حصاد القمح في منطقة توشكي، أكد السيسي أن ”الدولة أرست مبدأ المواطنة وعدم التفرقة بين المصريين على أساس الدين“.

وأشار إلى أن ”الدولة تجاوزت محاولات التفرقة بين المسلم والمسيحي، وممارساتها خلال الآونة الأخيرة استهدفت التأكيد على أن الجميع متساوون في الحقوق والواجبات ولا يوجد تمييز بين شخص وآخر“.