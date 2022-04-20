مصر.. أحكام مشددة بحق المرشد وقيادات إخوانية بقضية "برج العرب"

أصدرت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، مجموعة من الأحكام المشددة بحق مرشد جماعة الإخوان محمد بديع، وعدد من أبرز قيادات الجماعة.

وقضت محكمة النقض المصرية بمعاقبة كل من مرشد الإخوان محمد بديع، ومحمد البلتاجي عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة الجناح السياسي للجماعة والذي تم حله بحكم قضائي في أعقاب سقوط حكم الجماعة في مصر العام 2013، وصفوت حجازي بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميا بـ“أحداث قسم شرطة برج العرب“.

كما قضت المحكمة في حكمها بمعاقبة مصعب عصام، وعبدالله حجازي، وعبد الرحمن عاطف، ومحمد سعد الدين، وأبو بكر جابر، وعادل السيد بالسجن المشدد لمدة 15 عاما.

وعاقبت المحكمة المتهم حسام محمد بالسجن لمدة 3 سنوات، في القضية رقم 367 لسنة 2014 جنايات قسم العرب والضواحي ببورسعيد؛ لاتهامهم في أحداث العنف ‏والقتل التي وقعت في محافظة بورسعيد أغسطس 2013، فيما أصدرت حكما ببراءة 59 متهما آخرين.

وكانت محكمة جنايات بورسعيد، قد أصدرت في أغسطس/آب 2015 حكما بمعاقبة محمد بديع ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي، و16 آخرين، بالسجن ‏المؤبد حضوريا، ومعاقبة 76 متهما آخرين غيابيا بالسجن المؤبد غيابيا، ومعاقبة 28 آخرين حضوريا ‏بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وبراءة 68 متهما.

وطعن المتهمون على الأحكام الصادرة بحقهم أمام محكمة النقض التي قضت بقبول الطعن المقدم منهم وإحالة القضية إلى دائرة أخرى.

وفي سبتمبر/أيلول العام 2020، أيدت محكمة جنايات بورسعيد السجن المؤبد ضد محمد بديع و11 آخرين من قيادات الجماعة، معاقبة 59 متهما آخرين بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، ومعاقبة 3 متهمين بالحبس لمدة 6 أشهر، وبانقضاء الدعوى الجنائية المقامة قبل متهم واحد لوفاته.

وكانت محكمة مصرية قد قضت مطلع الأسبوع الجاري بالسجن المؤبد على القائم بأعمال مرشد الجماعة محمود عزت، في إعادة محاكمته في اتهامه بقضية اقتحام الحدود الشرقية التي دارت أحداثها خلال ثورة 25 يناير / كانون الثاني 2011.

ووجهت النيابة لعزت والمتهمين ارتكاب أفعال تؤدي للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها، بأن حملوا الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصري، وأطلقوا قذائف صاروخية من طراز ”آر بي جي“ وأعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة وفجروا الأكمنة الحدودية وأحد خطوط الغاز، وتسللوا عبر الأنفاق غير الشرعية، وشملت الاتهامات إتلاف المنشآت العامة والتخريب والسرقة.