مصر تنفي مغادرة السفينة الغارقة قبالة سواحل تونس من ميناء دمياط

نفت السلطات المصرية اليوم الثلاثاء، ما تردد بشأن مغادرة السفينة الغارقة أمام سواحل تونس، من ميناء دمياط قبل وقوع الحادث، حسب بيان صادر عن هيئة ميناء دمياط.

وقالت الهيئة في بيانها إنها ”تابعت ما نشر وما تداولته وسائل الإعلام المختلفة عن حادث غرق السفينة XELO التي ترفع علم غينيا أمام سواحل تونس وما أشارت له تلك الأنباء من أنها كانت مغادرة من ميناء دمياط متوجهة إلى أحد موانئ مالطا“.

وأكدت الهيئة أن ”السفينة المذكورة لم يسبق استقبالها بالميناء على الإطلاق بالتالي لم يكن ميناء دمياط هو ميناء المغادرة للسفينة الغارقة“، وأهابت بوسائل الإعلام ”تحري الدقة والصدق، بينما ينشر من أخبار تخص وزارة النقل والحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية“.

وكانت السفينة الغارقة التي ترفع علم غينيا الاستوائية، متوجهة إلى مالطا منذ يومين، لكن حالت صعوبات دون مواصلة مسارها نظرا لسوء الأحوال الجوية وهيجان البحر، قبل تسرب المياه إليها وغرقها.

وأثير جدل حول إمكانية وجود دوافع إجرامية تقف وراء غرق السفينة، إذ قال النائب في البرلمان التونسي المنحل مبروك كرشيد، إن ”أهم شيء اليوم هو أن لا تظهر تونس دولة مساعدة على البواخر المارقة التي تقوم بالتهريب والقرصنة وغيرها“.

وتحوم الشكوك في تونس حول فرضية ”العمل الإجرامي“ حول غرق سفينة شحن تجارية تنقل نحو 750 طنّا من الوقود قبالة السواحل التونسية، الأمر الذي أثار مخاوف من تداعيات سلبية على الدولة.

وتواصل السلطات التونسية، إجراء التحقيق البحري الشامل حول غرق سفينة الشحن الأجنبية قبالة سواحل قابس في الجنوب التونسي، لضمان حقوق الدولة التونسية وتعويضها عن الضرر المادي والمعنوي للحادثة.

وأعلنت السلطات يوم السبت، عن إجراءات لتجنب حدوث كارثة بيئية، إثر غرق السفينة التي رست في خليج قابس عقب تسرب المياه إلى قاعة المحركات.

وقررت وزارة البيئة التونسية وضع حواجز للحد من انتشار المحروقات وتطويق مكان غرق السفينة التي كانت محملة بنحو 750 طنا من القازوال (الديزل).

وأرسلت الوزارة غواصين لمعاينة وضع السفينة ومكان تسرب المحروقات، لاتخاذ التدابير اللازمة للحول دون وقوع كارثة بيئية، فضلا عن الانطلاق في عملية شفط المحروقات المتسربة.