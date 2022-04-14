بعد غزو أوكرانيا.. مصر تعتمد الهند "دولة منشأ" لاستيراد القمح

أعلن وزير الزراعة المصري السيد القصير اليوم الخميس أن مصر اعتمدت الهند كدولة منشأ لاستيراد القمح، وذلك وفقا لبيان نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأضاف القصير أن هذا الإجراء ”يأتي في إطار جهود الدولة المتواصلة لفتح مناشئ جديدة وتأمين واردات مصر من القمح كسلعة استراتيجية“.

وزار وفد من وزارة الزراعة المصرية الهند في وقت سابق من هذا الشهر ”للاطلاع على إجراءات الصحة النباتية وفحص الحبوب الهندية تمهيدا لاعتماد المنشأ الهندي لتصدير القمح إلى مصر“.

وأظهر دفتر مناقصات الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر الذي اطلعت عليه رويترز أن الهيئة ستقبل عروضا من روسيا وأوكرانيا في مناقصتها الدولية هذا الأسبوع لشراء قمح على الرغم من تعطل الإمدادات.

وسوف تقبل الهيئة العروض المقدمة من روسيا وبلغاريا والمجر وقازاخستان وأوكرانيا وفرنسا وألمانيا وبولندا ورومانيا وصربيا ولاتفيا.

وكانت الهيئة، المشتري الحكومي الرئيسي للقمح، قد طرحت مناقصة محدودة يوم الإثنين لشراء كمية غير محددة من القمح من مناشئ أوروبية مدرجة في دفتر العطاءات فقط.

وموعد الشحن للعروض للتسليم على ظهر السفينة سيكون من 20 إلى 31 مايو/أيار، في حين أن الموعد للعروض للتسليم الشامل تكلفة الشحن سيكون من الأول إلى الخامس عشر من يونيو/حزيران.

وهذه هي المناقصة الثالثة لهيئة السلع التموينية لشراء قمح منذ أن تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في تعطيل مشترياتها منه.

وألغت الهيئة العامة للسلع التموينية مناقصتيها الأخيرتين مع ارتفاع الأسعار بعد الغزو، وكانت قد أشارت في السابق إلى أنها ستعود إلى السوق في منتصف موسم الحصاد.

وذكرت ”رويترز“ أن مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، اشترت كميات كبيرة من القمح معظمها من فرنسا وذلك لدعم الاحتياطيات المتناقصة للمرة الأولى منذ الغزو الروسي لأوكرانيا الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار العالمية وتعطيل الإمدادات من البحر الأسود.

وقالت الهيئة العامة للسلع التموينية إنها اشترت 350 ألف طن من القمح الأوروبي في مناقصة دولية، مع وصول أقل عرض بسعر بلغ أقصاه 460 دولارا شاملا الشحن.

ويمثل هذا الرقم ارتفاعا 36 بالمئة تقريبا عن آخر عملية شراء للهيئة في فبراير/ شباط قبل الغزو.