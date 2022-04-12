"العربية": وفد أمني تركي رفيع يزور مصر خلال الأسابيع المقبلة

كشفت قناة ”العربية“ مساء يوم الثلاثاء عن ترتيبات تعقد بين القاهرة وأنقرة لزيارة وفد أمني تركي رفيع المستوى مصر خلال الأسابيع المقبلة للتشاور حول عدد من الملفات العالقة بين لبلدين.

ونقلت القناة عن مصادر وصفتها بالخاصة أن الوفد التركي سيناقش مع المسؤولين المصريين العمل على التقارب الأمني وتبادل المعلومات وملف الإخوان، وذلك ضمن ملفات أخرى ستطرح للنقاش بين الطرفين.

وأشارت المصادر إلى أن مناقشات الوفد التركي في القاهرة ستتطرق أيضا إلى سحب العناصر الأجنبية من ليبيا تدريجيا، فضلا عن قضايا أخرى تمس الوضع الليبي.

وذكرت المصادر أن الاستخبارات التركية تريد زيادة التنسيق والتعاون الأمني مع مصر حول الملفات المختلفة، ومن بينها الملف الليبي وملف التنظيمات الإرهابية المختلفة في المنطقة.

وحسب المصادر فإنه يتم أيضا الإعداد للقاء بين وزيري الخارجية المصري والتركي لمناقشات تطوير العلاقات بين البلدين.

ويجري حاليا تقييم النقاط العالقة بين مصر وتركيا من أجل العمل على تسويتها، خاصة مع تمسك القاهرة بعدد من النقاط الخاصة بالتعامل مع تنظيم الإخوان المسلمين .

وكان موقع ”ميدل إيست آي“ قد نقل الثلاثاء، على لسان مسؤولين تركيين مطلعين، أن تركيا قررت تعيين سفير جديد في القاهرة لشغل المنصب الدبلوماسي الذي بقي شاغراً منذ ما يقرب من تسع سنوات.

وموقع ”ميدل إيست آي“ مدعوم من قطر ويحظى أيضا بدعم السلطات التركية.

وقال المسؤولان إن السفير الجديد سيكون صالح موطلو شان، ممثل تركيا السابق لدى منظمة التعاون الإسلامي بين 2015-2020.

وأضاف المسؤولان أن وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو أخطر شان بالفعل بهذا الدور، حيث ستسعى أنقرة الآن للحصول على تأكيد من الحكومة المصرية.

وتداولت وسائل إعلام تركية، تغريدة للصحفي التركي راغب صويلو، مراسل موقع ”ميدل إيست آي“ في تركيا، أكد فيها أن تركيا عينت صالح موطلو شان، سفيراً لها في القاهرة.

وسعت تركيا ومصر إلى إصلاح العلاقات التي انقطعت بعد الأزمة التي تلت عزل الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، ودعم أنقرة لجماعة الإخوان المسلمين.

وتعمقت الخلافات أكثر مع دعم مصر وتركيا لأطراف متعارضة في الصراع الليبي.

وفي العام الماضي، عقدت تركيا ومصر جولتين من المحادثات بهدف إصلاح العلاقات.