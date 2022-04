صحيفة بريطانية: تركيا تعين سفيراً لها في مصر منهية أزمة استمرت 9 سنوات

نقلت صحيفة ”ميدل إيست آي“ البريطانية الثلاثاء، على لسان مسؤولين تركيين مطلعين، أن تركيا قررت تعيين سفير جديد في القاهرة لشغل المنصب الدبلوماسي الذي بقي شاغراً منذ ما يقرب من تسع سنوات.

وقال المسؤولان إن السفير الجديد سيكون صالح موطلو شان، ممثل تركيا السابق لدى منظمة التعاون الإسلامي بين 2015-2020.

وأضاف المسؤولان إن وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو أخطر شان بالفعل بهذا الدور، حيث ستسعى أنقرة الآن للحصول على تأكيد من الحكومة المصرية.

وتداولت وسائل إعلام تركية، تغريدة للصحفي التركي راغب صويلو، مراسل صحيفة ”ميدل إيست آي“ البريطانية في تركيا، أكد فيها إن تركيا عينت صالح موطلو شان، سفيراً لها في القاهرة.

واستند الصحفي التركي في ذلك على الخبر للصحيفة التي يعمل بها دون ذكر تفاصيل أكثر.

