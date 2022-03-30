الرئيس الأوكراني يهاتف السيسي للمرة الثانية خلال أسبوع

تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا من نظيره فلوديمير زيلينسكي، للمرة الثانية في غضون أسبوع واحد.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية السفير بسام راضي بأن الاتصال تناول التباحث بشأن مستجدات الأزمة الأوكرانية، حيث استعرض الرئيس الأوكراني آخر التطورات في هذا الاطار، خاصة ما يتعلق بمسار المفاوضات مع روسيا.

وبحسب المتحدث الرئاسي المصري، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي من جانبه أهمية تناول كافة السبل المؤدية إلى التهدئة والتوصل إلى حل سلمي للنزاع، فضلاً عن اهتمام مصر ببذل كافة الجهود من أجل تحقيق ذلك، سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي أو الدولي.

وفي الرابع والعشرين من آذار/ مارس الجاري تلقى الرئيس السيسي اتصالًا مماثلا من نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وشدد السيسي خلال الاتصال على ضرورة تغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية، مؤكدًا دعم مصر لكافة المساعي التي من شأنها سرعة تسوية الأزمة سياسيا من خلال المباحثات ومسار المفاوضات.

في غضون ذلك، وصفت أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون، اليوم، الانسحاب العسكري الروسي من مناطق قرب العاصمة الأوكرانية كييف بأنه ”حيلة لإعادة تجهيز القوات الروسية بعد أن منيت بخسائر فادحة“.

وبعد نحو 5 أسابيع على العملية العسكرية الروسية، قالت روسيا إنها ستقلص العمليات بالقرب من مدينة كييف ومدينة تشيرنيهيف الشمالية؛ ”لزيادة الثقة المتبادلة“ من أجل محادثات السلام.

لكن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي أوضح في خطاب له أنه لا يعتد بما تقوله موسكو ظاهريا.

وقال: ”الأوكرانيون ليسوا ساذجين.. لقد تعلم الأوكرانيون بالفعل خلال 34 يوما من الاجتياح، وخلال السنوات الثماني الماضية من الحرب في دونباس، أن الشيء الوحيد الذي يمكنهم الوثوق به هو النتيجة الملموسة“.

وكانت روسيا قد كشفت عن مقترحات أوكرانيا في جولة المباحثات التي جرت يوم أمس الثلاثاء في تركيا، مشيرة إلى أنها تتركز على الضمانات الأمنية. وأضافت أن أوكرانيا اقترحت أن تكون دولة حيادية غير نووية خارج أي تحالفات.

وأوضحت موسكو أن ”الضمانات الأمنية لأوكرانيا لا تنطبق على القرم ودونباس“. ولفتت إلى أن أوكرانيا تعهدت بعدم الانضمام إلى أي تحالفات عسكرية أو نشر قوات أجنبية على أراضيها، ”كما تعهدت بالحصول على موافقتنا المسبقة لاستضافة أي قوات أجنبية“.