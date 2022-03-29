قطر تستثمر 5 مليارات دولار في مصر.. والسيسي يشيد بتطور علاقات البلدين

أشاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بما أسماه ”التقدم الملموس في العلاقات بين بلاده وقطر“، فيما كشف بيان رسمي مصري الاتفاق مع قطر على مجموعة من الاستثمارات والشراكات في مصر بإجمالي خمسة مليارات دولار.

واستقبل السيسي اليوم الثلاثاء، بقصر الاتحادية بالقاهرة محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وزير خارجية دولة قطر، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، إلى جانب علي بن أحمد الكواري وزير المالية القطري، وعبد الله الخليفي رئيس جهاز أمن الدولة القطري، والسفير سالم بن مبارك آل شافي، سفير دولة قطر بالقاهرة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية السفير بسام راضي، أن السيسي ثمن ”التقدم الملموس في مسار العلاقات المصرية ـ القطرية، والذي من شأنه أن يخدم أهداف ومصالح الدولتين والشعبين، ويعزز جهود الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة العربية“.

من جانبه؛ أعرب وزير الخارجية القطري ”حرص أمير قطر على توطيد العلاقات بين البلدين، بما يعزز الأمن والاستقرار للمنطقة، وكذا تقديره لجهود السيسي لدفع العمل العربي المشترك والحفاظ على السلم والأمن على المستوى الإقليمي خلال المرحلة الدقيقة الحالية التي تتعاظم فيها التحديات“.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة، كما تم استعراض آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وبحسب البيان الرسمي، أكد الرئيس المصري في هذا الخصوص ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري، مشيدا بالدور الهام الذي تقوم به دولة قطر في مواجهة التحديات التي تواجه الأمة العربية، بينما ثمن وزير الخارجية القطري دور مصر المحوري بالمنطقة باعتبارها ركيزة أساسية لأمن واستقرار الوطن العربي“، حسب تعابير البيان الرسمي.

وأعلنت مصر وقطر، اليوم الثلاثاء، الاتفاق فيما بينهما على استثمارات وشركات، إذ أوضح بيان لمجلس الوزراء المصري اليوم الثلاثاء، إنه تم الاتفاق مع قطر على مجموعة من الاستثمارات والشراكات في مصر بإجمالي خمسة مليارات دولار.

جاء ذلك عقب اجتماع بين رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ونائب رئيس الوزراء، ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير المالية القطري على بن أحمد الكواري اللذين يزوران القاهرة.

في الإطار، أشاد الجانبان بتشكيل لجنة عليا مشتركة برئاسة وزيري خارجية البلدين، بهدف التشاور المستمر وتعزيز التعاون والتنسيق في المجالات كلها.

وكان وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثانى، قال أمس الإثنين، إن العلاقات مع مصر في تطور مستمر وتجاوزت مرحلة التوترات.

وتابع وزير الخارجية القطري، خلال اجتماع مع وزير الخارجية المصري سامح شكري ”نسعى لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع مصر ونتبادل وجهات النظر بشأن الملفات السياسية“.