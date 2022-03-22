قمة مصرية إماراتية إسرائيلية في شرم الشيخ

عقدت في مدينة شرم الشيخ المصرية، اليوم الثلاثاء، قمة مصرية إماراتية إسرائيلية.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي حضر، اليوم الثلاثاء، اجتماعا ثلاثيا مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونفتالي بينيت رئيس وزراء إسرائيل.

وتناول الاجتماع، وفق الوكالة الرسمية، ”تعزيز العلاقات بين الدول وأهمية التعاون والتنسيق والتشاور بما يلبي طموحات التنمية والاستقرار في المنطقة، وأمن الطاقة واستقرار الأسواق العالمية“.

وأفادت ”وام“ بأن الشيخ محمد بن زايد ”تبادل والرئيس المصري ونفتالي بينيت وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك“

من ناحيته، قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية السفير بسام راضي، إن اللقاء تناول التباحث بشأن تداعيات التطورات العالمية، خاصة ما يتعلق بالطاقة، واستقرار الأسواق، والأمن الغذائي والمستجدات الإقليمية والدولية.

كان الشيخ محمد بن زايد التقى، أمس الإثنين، الرئيس المصري في مدينة شرم الشيخ.

وقال ولي عهد أبوظبي عبر حسابه الرسمي في ”تويتر“: ”التقيت اليوم أخي الرئيس عبدالفتاح السيسي في مدينة شرم الشيخ.. بحثنا علاقاتنا الأخوية الراسخة وأهم المستجدات الإقليمية والدولية.. نحرص على مواصلة التنسيق والتشاور في ظل التحديات العالمية الجديدة والعمل معا بما يحقق مصالح بلدينا والمنطقة“.

وأشارت ”وام“ إلى أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وعبد الفتاح السيسي بحثا ”مختلف جوانب العلاقات الثنائية وسبل الارتقاء بها ودفعها إلى الأمام لمصلحة البلدين وشعبيهما الشقيقين“.

كما استعرض الجانبان ”القضايا والملفات محل الاهتمام المشترك، وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وتبادلا وجهات النظر بشأنها“، بحسب الوكالة الرسمية.

وتطرقت المباحثات إلى ”الأوضاع في المنطقة العربية وأهمية تعزيز التضامن العربي في مواجهة التحديات المشتركة، في ظل التطورات والتحولات المتسارعة في المنطقة والعالم“.

وأكد الشيخ محمد بن زايد خلال اللقاء ”متانة العلاقات الأخوية التي تجمع بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية على جميع المستويات وما يربطهما من وشائج محبة وتقدير واحترام متبادل، والحرص المشترك على المضي قدما نحو مزيد من التطوير لهذه العلاقات وتنميتها“.

كما أكد وفقا لوكالة ”وام“ أن ”مصر الشقيقة تعد ركنا أساسيا من أركان الأمن العربي ودورها محوري ضمن منظومة العمل العربي المشترك عامة وجهودها مقدرة“، مشيرا إلى ”حرص دولة الإمارت على التشاور المستمر معها حول كل ما يعزز المصالح المشتركة، ويحقق الاستقرار والأمن والسلام في المنطقة“.

من ناحيته، أكد السيسي ”حرص مصر على تعزيز علاقاتها مع الإمارات وتنميتها في مختلف المجالات، بجانب أهمية تكثيف وتيرة انعقاد اللقاءات الثنائية بين كبار المسؤولين من البلدين بصورة دورية للتنسيق الحثيث والمتبادل تجاه التطورات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة والعالم“.