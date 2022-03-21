محمد بن زايد يبحث مع السيسي المستجدات الإقليمية والدولية

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مدينة شرم الشيخ، اليوم الاثنين، آخر المستجدات الإقليمية والدولية.

وقال ولي عهد أبوظبي عبر حسابه الرسمي في ”تويتر“: ”التقيت اليوم أخي الرئيس عبدالفتاح السيسي في مدينة شرم الشيخ.. بحثنا علاقاتنا الأخوية الراسخة وأهم المستجدات الإقليمية والدولية.. نحرص على مواصلة التنسيق والتشاور في ظل التحديات العالمية الجديدة والعمل معاً بما يحقق مصالح بلدينا والمنطقة“.

التقيت اليوم أخي الرئيس عبدالفتاح السيسي في مدينة شرم الشيخ .. بحثنا علاقاتنا الأخوية الراسخة وأهم المستجدات الإقليمية والدولية.. نحرص على مواصلة التنسيق والتشاور في ظل التحديات العالمية الجديدة والعمل معاً بما يحقق مصالح بلدينا والمنطقة. pic.twitter.com/fmzZAz84oG — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) March 21, 2022

وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام) إن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وصل، اليوم الإثنين، إلى مدينة شرم الشيخ المصرية.

وذكرت الوكالة الرسمية أن الرئيس السيسي كان في مقدمة مستقبلي ولي عهد أبوظبي لدى وصوله مطار شرم الشيخ.