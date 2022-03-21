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محمد بن زايد يبحث مع السيسي المستجدات الإقليمية والدولية
تاريخ النشر: 21 مارس 2022 17:29 GMT
تاريخ التحديث: 21 مارس 2022 17:50 GMT

محمد بن زايد يبحث مع السيسي المستجدات الإقليمية والدولية

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مدينة شرم الشيخ، اليوم الاثنين، آخر المستجدات الإقليمية والدولية. وقال ولي

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المصدر: فريق التحرير

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مدينة شرم الشيخ، اليوم الاثنين، آخر المستجدات الإقليمية والدولية.

وقال ولي عهد أبوظبي عبر حسابه الرسمي في ”تويتر“: ”التقيت اليوم أخي الرئيس عبدالفتاح السيسي في مدينة شرم الشيخ.. بحثنا علاقاتنا الأخوية الراسخة وأهم المستجدات الإقليمية والدولية.. نحرص على مواصلة التنسيق والتشاور في ظل التحديات العالمية الجديدة والعمل معاً بما يحقق مصالح بلدينا والمنطقة“.

وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام) إن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وصل، اليوم الإثنين، إلى مدينة شرم الشيخ المصرية.

وذكرت الوكالة الرسمية أن الرئيس السيسي كان في مقدمة مستقبلي ولي عهد أبوظبي لدى وصوله مطار شرم الشيخ.

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