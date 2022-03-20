مصر.. منع عزاء زوجة رجل أعمال متهم بتمويل الإخوان

قالت أسرة رجل أعمال مصري شهير، متهم بتمويل جماعة الإخوان المسلمين، إنها ألغت مراسم العزاء بوفاة زوجته، بسبب تعليمات أمنية.

وأعلنت أسرة رجل الأعمال صفوان ثابت، مالك مجموعة ”جهينة“ للألبان والصناعات الغذائية، والمحبوس على ذمة اتهامات متعلقة بتمويل جماعة الإخوان، إلغاء مراسم عزاء زوجته بهيرة الشاوي، التي توفيت بعد معاناة طويلة مع المرض.

وكتبت ”مريم ثابت“ ابنة رجل الأعمال، وعضو مجلس إدارة شركة ”جهينة“، عبر حسابها على ”فيسبوك“ أنه ”تم إلغاء العزاء في مسجد الشرطة الشيخ زايد نظرًا لظروف خارجة عن إردتنا“.

وكانت السلطات المصرية، سمحت، أمس السبت، بخروج صفوان ثابت، ونجله سيف، رئيس مجلس إدارة شركة ”جهينة“ السابق من السجن، لحضور جنازة الراحلة في العاصمة القاهرة.

واتخذت السلطات المصرية تلك الخطوة بعد تقديم طلب مشترك من المجلس القومي لحقوق الإنسان، وفريق هيئة الدفاع، يقضي بتمكينهما من حضور الجنازة، وذلك كونهما محبوسين على ذمة قضايا ”تتعلق بانتمائهما لجماعة إرهابية وتمويلها“.

لكن مصدرًا مقربًا من الأسرة تحدث لـ“إرم نيوز“، قال إن ”قرار إلغاء مراسم العزاء، التي كانت مقررة في مسجد الشرطة، جاء بناءً على تعليمات أمنية، بعدما تم رفض الطلب المقدم من الأسرة بحضور رجل الأعمال ونجله المراسم“.

وأشار المصدر إلى أن ”الأسرة تلقت تحذيرًا من جهات أمنية بمنع إقامة مراسم عزاء عامة دون إبداء أسباب واضحة حتى لا يتعرض القائمون على ذلك للمساءلة القانونية“.

ويقضي ”صفوان“ ونجله مدة الحبس احتياطيًا على ذمة القضية رقم 865 للعام 2020، حصر أمن دولة، بعدما ألقت القوات الأمنية القبض عليهما، في شهر كانون الأول/ ديسمبر من العام 2020.

ويواجه ”ثابت“ تهمة الانضمام لجماعة الإخوان المحظورة في مصر، وتمويلها، ”والمشاركة بتحقيق أهداف الجماعة، والسعي إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة، ومنشآت ومؤسسات الدولة“.

كما أُسندت لرجل الأعمال تهم ”الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد عبر ضخ أموال في حسابات قيادات بالجماعة، بالإضافة إلى تقديم مساعدات عينية تقدر قيمتها بملايين الجنيهات لخدمة أهداف الجماعة“.

وشغل ”ثابت“ العديد من المناصب خلال مسيرته الاقتصادية الحافلة، منها رئيس غرفة الصناعات الغذائية، ورئيس جمعية مستثمري أكتوبر، فضلًا عن امتلاكه العديد من المشاريع الزراعية والاستثمارية، ومنها شركة ”جهينة“ للصناعات الغذائية.