بعد وفاة زوجته.. مصر تسمح لرجل الأعمال صفوان ثابت ونجله بحضور الجنازة

سمحت السلطات المصرية، السبت بخروج صفوان ثابت، أحد أهم وأشهر رجال الأعمال في مصر ونجله، من السجن، لحضور جنازة زوجته بالعاصمة القاهرة.

وجاء قرار جهات التحقيق بالسماح لرجل الأعمال ونجله بالخروج، بعد تقديم فريق هيئة الدفاع بطلب لتمكينهما من حضور الجنازة، وذلك كونهما محبوسين على ذمة قضايا ”تتعلق بانتمائهما لجماعة إرهابية“.

ووصل رجال الأعمال ونجله للمجمع الإسلامي في منطقة الشيخ زايد لتشييع جثمان بهيرة الشاوي، زوجة صفوان التي توفيت مساء الجمعة.

وكانت الشاوي توفيت بعد تعرضها لأزمة صحية خلال الأيام الماضية، نقلت على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، حتى وافتها المنية.

ويقضي صفوان ونجله الحبس احتياطياً على ذمة القضية رقم 865 لعام 2020 حصر أمن دولة.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على ثابت ونجله سيف الدين في كانون الأول/ ديسمبر عام 2020، وهو رئيس مجلس إدارة شركة جهينة للصناعات الغذائية، أكبر شركة ومصنع للألبان والعصائر المعبأة في مصر.

كما يواجه ثابت تهمة الانضمام لجماعة الإخوان المحظورة في مصر وتمويلها، ”والمشاركة في تحقيق أهداف الجماعة والسعى لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة، ومنشآت ومؤسسات الدولة“.

كما أسندت لثابت تهم ”الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد عبر ضخ أموال في حسابات قيادات بالجماعة، بالإضافة إلى تقديم مساعدات عينية تقدر قيمتها بملايين الجنيهات لخدمة أهداف الجماعة“.

وشغل ثابت العديد من المناصب خلال مسيرته الاقتصادية الحافلة، منها رئيس غرفة الصناعات الغذائية، ورئيس جمعية مستثمري أكتوبر، فضلا عن امتلاكه العديد من المشروعات الزراعية والاستثمارية، ومنها شركة ”جهينة“ للصناعات الغذائية.

وكانت شركة ”جهينة“ أعلنت سابقا، القبض على رئيس مجلس إدارتها معلنة اتخاذ الإجراءات التنظيمية بشأن ذلك.

وقالت الشركة إن التحفظ على صفوان ثابت، رئيس مجلس إدارة الشركة على ذمة تحقيقات، ليس له تأثير على الشركة أو التشغيل اليومي، وأنها مستمرة في مزاولة كل أنشطتها وتقديم منتجاتها والمحافظة على العاملين بها وعلى تعاملاتها مع كل الجهات الحكومية وغير الحكومية مع المحافظة على حقوق المساهمين فيها.

يذكر أنه في فبراير/شباط 2016، أعلنت لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان المسلمين، أنها تحفظت على 7.2% من أسهم ”جهينة“، كما تحفظت اللجنة على أموال صفوان ثابت، في أغسطس الماضي، بسبب علاقات له بجماعة الإخوان، وتحفظت وقتها على حصته المباشرة في الشركة.