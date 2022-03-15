جنرال أمريكي: واشنطن ستزود مصر بطائرات "إف-15"

قال قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال فرانك ماكينزي، اليوم الثلاثاء، إنه يعتقد أن الولايات المتحدة ستزود مصر بطائرات ”إف-15“.

وأضاف ماكينزي خلال جلسة في الكونعرس، ”أعتقد أن لدينا أخبارا جيدة تتمثل في أننا سنزودهم بطائرات إف-15، وهو عمل طويل وشاق“.

ولم يقدم ماكنزي، أكبر قائد أمريكي في الشرق الأوسط، تفاصيل عن التوقيت أو عدد طائرات ”إف-15″، التي تصنعها ”بوينغ“ والتي سيتم تزويد مصر بها.

وكان ماكينزي قد أكد الشهر الماضي على دعم عسكري ”قوي جدا“ لمصر أثناء زيارته للقاهرة في أعقاب قرار إدارة الرئيس جو بايدن خفض 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية لها.

وقبل أيام وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، على مبيعات عسكرية لمصر ضمنها طائرات من طراز C-130 في صفقة بلغت قيمتها 2.2 مليار دولار.

ونقلت وكالة ”رويترز“ للأنباء، أن المجلس أجاز الصفقة بأغلبية 81 صوتاً مقابل 18 حاولوا الحيلولة دون مرورها اعتبارا لمخاوف مرتبطة بحقوق الإنسان.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية ”البنتاغون“، إن صفقة بيع 12 طائرة من طراز سي-130 جيه-30 سوبر هيركليز تشمل معدات دعم وقطع غيار، ودعما فنيا.

وشركة لوكهيد مارتن هي المتعاقد الرئيسي في صفقة الطائرات.

يُذكر أن العلاقات المصرية الأمريكية عادة ما توصف بـ“الوثيقة والإستراتيجية“، خاصة على المستوى العسكري، حيث تقدم واشنطن لمصر نحو 1.5 مليار دولار مساعدات سنوية، بينها 1.3 مليار مساعدات عسكرية، منذ توقيع مصر معاهدة السلام مع إسرائيل عام 1979.