السيسي لبوتين: ندعم المساعي الدبلوماسية لحل الأزمة الأوكرانية

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء إن بلاده تدعم حلا دبلوماسيا للأزمة الأوكرانية.

وذكر السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية أن السيسي أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بشأن آخر التطورات على صعيد الأزمة الروسية الأوكرانية.

وبحسب البيان الرسمي، أكد الرئيس المصري ”ضرورة تغليب لغة الحوار“، معلنا ”دعم مصر لكل المساعي الدبلوماسية التي من شأنها سرعة تسوية الأزمة سياسياً من أجل الحد من تدهور الموقف، والحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليين“.

كما أبدى السيسي ”استعداد مصر لدعم هذا التوجه من خلال تحركاتها الحثيثة في هذا الصدد سواء ثنائياً، أو على الصعيد المتعدد الأطراف“.

وأشار السيسي، إلى ”متابعة مصر باهتمام بالغ للتطورات الميدانية المُتلاحقة، والأولوية القصوى التي توليها مصر لسلامة وأمن المواطنين المصريين الموجودين في أوكرانيا“، معرباً عن ”التقدير للإجراءات التي اتخذها الجانب الروسي لتيسير خروج المواطنين المصريين“.

ويدرس أكثر من 3 آلاف طالب مصري في أوكرانيا، خاصة في القطاعات الطبية، حيث سعت مصر خلال الأيام الماضية إلى إرسال طائرات لإجلاء مواطنيها الذين نجحوا في عبور الحدود الأوكرانية إلى بولندا ورومانيا.

وأضاف المتحدث الرسمي أن ”الاتصال تناول كذلك التباحث بشأن سبل تعزيز مختلف أطر التعاون الاستراتيجية بين البلدين من خلال المشروعات المشتركة“.

يذكر أن الاتصال بين السيسي وبوتين يأتي بعد زيارة الرئيس المصري أمس الثلاثاء إلى المملكة العربية السعودية، ومباحثاته مع الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

ورأى محللون أن الزيارة تأتي لبحث التعاون لتفادي تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على الوضع الاقتصادي العالمي بشكل عام خاصة ملفات الطاقة والغاز، إلى جانب مناقشة أزمة سد النهضة بين مصر والسودان من ناحية، وإثيوبيا من ناحية أخرى.

وتتوافق مصر والسعودية على ثوابت أساسية متعلقة برفضهما التام لكل التدخلات الإقليمية في شؤون الدول العربية باعتبارها تشكل تهديدا للاستقلال الوطني والأمن القومي العربي وتستهدف الأراضي العربية وسيادتها، وتفكيكا لوحدتها الوطنية.

ووفقا لترسيخ نظرية الأمن القومي العربي، يدعم البلدان المبادرات السياسية والحلول السلمية لأزمات المنطقة في كل من سوريا وليبيا واليمن، بما يحافظ على استقرار هذه الدول ووحدة ترابها الوطني، ويضع مصالحها الوطنية فوق كل الاعتبارات، ويؤسس لحل دائم يكفل الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة بعيدا عن التدخلات الخارجية والمصالح الإقليمية والدولية على حساب دول المنطقة.