مصر تنقل 4 آلاف سائح أوكراني عالقين لديها إلى دول جوار أوكرانيا

أعلنت السلطات المصرية السبت أنها نقلت أربعة آلاف سائح أوكراني علقوا في مصر بعد انتهاء برامجهم السياحية، إلى ”دول الجوار الأوكراني“.

وقال مجلس الوزراء المصري في بيان نُشر على صفحته في فيسبوك ”تم التوافق على تسيير رحلات من شركتَي مصر للطيران وإير كايرو لنقل السائحين الأوكرانيين إلى دول الجوار الأوكراني“.

وأضاف ”تم حتى الآن نقل حوالي 4000 سائح أوكراني“، دون ذكر أسماء الدول، مشيرا إلى أن السلطات المصرية تحملت تكاليف الرحلات الجوية.

وكان القائم بأعمال سفارة أوكرانيا بالقاهرة أشار الأسبوع الماضي إلى أن هناك نحو 20 ألف سائح أوكراني علقوا في مصر بعد انتهاء برامجهم السياحية.

ومنذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا أواخر الشهر الماضي، أعلنت الحكومة المصرية تحملها تمديد إقامات السائحين الأوكرانيين العالقين على أراضيها.

ونتيجة لاستمرار المعارك في أوكرانيا، تفاقمت الأزمة الإنسانية مع بلوغ عدد اللاجئين إلى خارج البلاد 1,37 مليون شخص منذ بدء الغزو في 24 شباط/فبراير، وفق أحدث إحصائيات الأمم المتحدة.

وتحاول مصر التزام الحياد في التعليق على الحرب الجارية.

فرغم تصويتها الأسبوع الماضي لصالح قرار تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة ”يطالب روسيا بالتوقف فورا عن استخدام القوة ضد أوكرانيا“، أصدرت مصر بيانا عقب التصويت رفضت فيه ”توظيف منهج العقوبات الاقتصادية خارج إطار آليات النظام الدولي المتعدد الأطراف“.

وطالبت في البيان بالبحث عن ”حل سياسي سريع لإنهاء الأزمة عبر الحوار والطرق السلمية“.

وقال مسؤول في السفارة الأوكرانية في القاهرة، الخميس الماضي، إنه يجري إعداد الترتيبات لمساعدة عدد يصل إلى 20 ألف سائح أوكراني عالقين في منتجعات مصرية على السفر إلى أوروبا، وإن كثيرين منهم مستعدون للتوجه إلى أوكرانيا لمحاربة القوات الروسية.

ويوجد أغلب السياح الذين يتراوح عددهم بين 17500 و20 ألفًا في شرم الشيخ، والغردقة، على البحر الأحمر، كما أن بعضهم في منتجع ”مرسى علم“ الواقع إلى الجنوب.

وقال يفين جوبييف نائب رئيس البعثة الدبلوماسية الأوكرانية إن عددًا قليلًا من السياح سافروا من تلقاء أنفسهم، غير أن السفارة تعمل مع السلطات المصرية، وشركات السياحة، لترتيب عودة الأوكرانيين إلى الدول المجاورة لأوكرانيا.

وأضاف: ”كثيرون منهم يتصلون ويبدون استعدادهم للعودة، ويطلبون العودة لمحاربة الجنود الروس“، موضحًا أن السفارة تتولى ترتيب العودة فقط إلى دول ثالثة.

وقال جوبييف إن مصر التي تربطها بروسيا علاقات وثيقة، لكنها صوتت لصالح قرار بإدانة الغزو الروسي في الجمعية العامة للأمم المتحدة، تسمح للأوكرانيين بالبقاء في الفنادق فئة 3 نجوم مجانًا ما داموا بحاجة لذلك.

وأردف: ”نحن نتوقع أن تعطينا الدول الأوروبية الضوء الأخضر لاستقبالهم … ويعمل حلفاؤنا هناك على تحديد المطارات التي يمكنها استقبال الأوكرانيين القادمين من مصر“.